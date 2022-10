Scuola. Al via a Bassano in Teverina al progetto di supporto per lo svolgimento dei compiti

NewTuscia – BASSANO IN TEVERINA – Quaderni sui tavoli, libri, matite, evidenziatori. Da lunedì 17 ottobre a Bassano in Teverina è partito il progetto organizzato dal Comune di supporto ai ragazzi delle scuole medie per lo svolgimento dei compiti scolastici. L’attività si svolge il pomeriggio presso la biblioteca comunale di Bassano, uno spazio accogliente e nuovo pensato proprio per fornire ai ragazzi tutto il necessario di cui hanno bisogno per studiare, confrontarsi o rilassarsi con piacevoli letture. Ad aiutare i nostri studenti con lo svolgimento dei compiti sono i ragazzi del servizio civile. Giovani preparati che conoscono bene il mondo della scuola e che mettono a disposizione tutte le loro competenze e la loro disponibilità. Il servizio è completamente gratuito. Ma non solo studio e compiti. L’obiettivo del progetto è anche quello di avvicinare i più giovani al mondo delle biblioteche. Un mondo speciale fatto di libri, cultura, storie, emozioni. Amministrazione comunale di Bassano in Teverina