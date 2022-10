NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo. Grazie al lavoro dell’assessora agli Enti Locali Valentina Corrado, che ho avuto il piacere di affiancare nel percorso che ha portato alla stesura di questa delibera, è stato approvato il piano dei riqualificazione dei piccoli comuni.

La nostra attenzione per i piccoli comuni parte da quando con un emendamento alla Legge di Stabilità nel 2019 era stato istituito con emendamento a mia prima firma il “Reddito di residenza”, una misura a contrasto dello spopolamento dei piccoli centri e che finanziava imprenditori che trasferivano la propria residenza e la propria azienda nei comuni al di sotto dei 2mila abitanti.

Gli enti locali del Lazio con popolazione residente fino a 5.000 abitanti potranno beneficiare delle risorse mediante la partecipazione ad avvisi pubblici e manifestazioni di interesse, oltre che attraverso lo scorrimento di graduatorie nel caso di avvisi coerenti con le linee di intervento del piano, già attivati in questi anni dalla Regione.

Il coordinamento degli interventi e l`attuazione del Piano saranno effettuati dal Tavolo Tecnico di coordinamento per i Piccoli Comuni.

Nel Lazio sono circa 254 i comuni con una popolazione residente inferiore a 5mila abitanti e con questo provvedimento diamo alle amministrazioni locali degli strumenti per dare risposte ai propri cittadini.

Lo dichiara Devid Porrello, Consigliere M5S Lazio e Vicepresidente del Consiglio Regionale.