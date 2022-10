DORIAN GRAY tratto da “Il ritratto di Dorian Gray” di Oscar Wilde con Antonio Fazio e la partecipazione di Emilio Zavatta con la voce di Massimiliano Varrese nel ruolo di Lord Henry

regia Antonio Fazio

NewTuscia – ROMA/MILANO – Un q uadro come specchio dell’anima, la paura di invecchiare, l’ossessione per la bellezza e la giovinezza, l’accettazione della corruzione come mezzo per ottenere ciò che si desidera di più.

Nessun altro personaggio nella storia della letteratura ha incarnato l’edonismo quanto Dorian Gray, protagonista de “Il ritratto di Dorian Gray” di Oscar Wilde, cui darà voce e corpo l’attore e regista Antonio Fazio.

Il quadro che ritrae Dorian Gray riflette la sua coscienza e il suo vero sé e funge da specchio della sua anima.

Ed è qui che, in scena, prende vita la presenza di Emilio Zavatta che, attraverso il corpo, incarna l’anima di Dorian Gray, segnata dai peccati del proprio carnefice, raccontando i momenti peccaminosi attraverso performances di teatro danza.

La paura che Dorian esprime quando osserva il suo dipinto e le emozioni che cerca di sfuggire attraverso il peccato, la sessualità e l’omicidio, potrebbe essere considerata un’espressione della sua rabbia nel porre gli occhi sul suo vero sé.

Antonio Fazio interpreta alcuni capitoli tratti dal romanzo di Wilde, portati al pubblico sotto forma di monologhi in cui Dorian Gray si racconta e si interroga sul suo passato e presente.

Tra monologhi, teatro danza e videoproiezioni, lo spettacolo vanta la presenza in voce dell’attore Massimiliano Varrese nel ruolo di Lord Henry, e la collaborazione audio del PJ Bassman Studio di Roma.

Antonio Fazio ed Emilio Zavatta racconteranno insieme i momenti più intimi e tragici di un’anima corrotta, peccaminosa e perduta, in cerca solo di un pentimento che tarderà ad arrivare.

18-19-20 novembre 2022 ore 21.00

Teatro Hamlet

via Alberto da Giussano 13 – ROMA

26 novembre 2022 ore 20.30

Riccardo Stellini Art Studio

via Piemonte 39 – Fizzonasco – MILANO