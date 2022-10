NewTuscia – VITERBO – Turno infrasettimanale quanto mai opportuno per la Maury’s Com Cavi Tuscania che domani sera alle 20,30 scenderà in campo a Montefiascone contro Shedirpharma Sorrento nell’incontro valido per la terza giornata del girone blu della serie A3 Credem Banca. Opportuno perché è l’occasione per capitan Sorgente e compagni di riscattarsi immediatamente dal brutto scivolone di tre giorni fa a Bari dove, rispetto alla gara d’esordio con Sabaudia, si è vista in campo tutt’altra Tuscania. “La partita di mercoledì sarà una partita difficile visto che si gioca dopo solo tre giorni dall’ultimo match e anche vista l’ultima prestazione di Sorrento che ha vinto 3 a 2 contro un’ottima squadra come Palmi –è il commento di Sebastiano Stamegna. Noi però dobbiamo giocare con serenità perché sappiamo quali sono le nostre potenzialità e sono sicuro che daremo tutto per portare a casa i tre punti. Da tener d’occhio il loro schiacciatore più importante che è Starace”.

Probabile formazione ospite: Aprea in regia con Starace opposto, Cuminetti e Maretti di banda, Caproni e Buzzi al centro, Pontecorvo libero. Dirigono l’incontro i signori Massimo Rolla e Fabrizio Giulietti. Prevista la diretta YouTube Legavolley a partire dalle ore 20,30.