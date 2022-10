NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo il reclamo di un cittadino.

L’illuminazione a terra di viale Marconi, a quanto sembra, non funziona da mesi. Ad accorgersene

alcuni cittadini che passando si sono resi conto di come quel tipo di illuminazione ormai sia

diventata più ornamentale che funzionale.

Qualcuno inizia a chiedersi anche quale sia il motivo. Un guasto? Un fatto che si somma al degrado

sempre più presente nelle vie periferiche della città, sempre più piene di rifiuti per la strada.