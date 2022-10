NewTuscia – VITERBO – Sabato 15 ottobre, in occasione della terza Giornata Nazionale dell’Ordine di Malta, la Delegazione di Viterbo – Rieti, ha operato attraverso i propri Volontari dei Gruppi A.B.C.(Assistenza Beneficenza e Carità), unitamente ai Volontari del C.I.S.O.M (Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta) e al Corpo Militare dell’Ordine, sia a Viterbo in piazza della Repubblica, che a Civitavecchia in Corso Centocelle. Dopo aver allestito i gazebo dedicati alle relative attività istituzionali, le varie rappresentanze hanno incontrato i cittadini creando così una rete di solidarietà, mentre il personale sanitario effettuava opera di prevenzione attraverso misurazioni gratuite della pressione arteriosa (250 controlli pressori) e della glicemia (280 test) per un totale di 530 prestazioni. Anche per i bambini è stato allestito uno spazio di accoglienza con la distribuzione di palloncini con lo stemma dell’Ordine. Numerosi i visitatori affluiti durante tutta la Giornata, ai quali sono state fornite puntuali informazioni sulle attività dell’Ordine, sia a livello locale che nazionale e internazionale.

Notevole interesse ha anche suscitato l’illustrazione della storia e delle istituzioni dell’Ordine, attualmente operante in 120 Paesi di tutti i continenti, grazie all’impegno di 13.500 membri, 80.000 volontari e 42.000 professionisti. Numerose le visite di Personalità tra cui la Sindaca di Viterbo Dott.ssa Chiara Frontini, il Sindaco di Civitavecchia Avv. Ernesto Tedesco, l’Assessore Regionale, alle Politiche Sociali, Alessandra Troncarelli. Altamente significativa è stata la visita effettuata dai Dignitari del Gran Priorato di Roma: il Pro-Ospedaliere , Avv. Carlo Vitalini Sacconi, e il Pro- Rivevitore, Massimiliano Tornielli di Crestvolant, che hanno espresso al Delegato, Avv. Roberto Saccarello, tutto il loro compiacimento per quanto la Delegazione opera a favore dei fratelli più bisognosi.