NewTuscia -SIENA

La Polizia Municipale di Siena prosegue nel suo impegno al servizio della comunità. Alcuni giorni fa una pattuglia appiedata, composta da due agenti, durante il servizio di controllo nel centro storico di Siena, ha osservato un gruppo di persone attorno a una minorenne distesa a terra per un malore. Sul posto era presente anche un uomo che si è qualificato come medico anestesista e che stava prestando alcune cure alla ragazza.

I due agenti si sono messi a disposizione, sollecitando anche l’intervento del 118, mentre un altro cittadino aveva provveduto a prelevare il Dae dall’apposita cassetta presente in zona, strumento comunque poi non utilizzato. Nell’attesa dell’ambulanza, sul posto sono sopraggiunti altri due agenti della Polizia Municipale, sia per facilitare l’arrivo dei mezzi di soccorso, sia per sgomberare l’area ed evitare incursioni improprie.

All’arrivo dell’ambulanza, la ragazza si era già ripresa, tanto da essere in grado di salire autonomamente sul mezzo e anche avvertire i genitori. La Polizia Municipale ha anche avvertito la ditta incaricata del prelievo del dispositivo Dae per la sua immediata sostituzione.