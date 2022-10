NewTuscia – Segnali positivi – finalmente – per il settore dell’informazione su carta stampata e dell’editoria italiana, ormai da anni alle prese con un lento declino delle vendite e dei profitti.

Stando ai dati rilevati da Audipress 2022, nel primo trimestre di questo anno la fruizione di giornali, riviste e periodici in versione digitale era in crescita dell’11,6% rispetto allo stesso periodo del 2021.

Più in generale, a far registrare un positivo +0,7% era il numero degli italiani ad aver scelto di informarsi attraverso le voci della stampa tradizionale, sfruttando i canali online e non.

Con un numero di assidui “lettori digital” tra gli italiani arrivato a superare i 6 milioni, appare chiaro come l’avvento dei display in sostituzione della carta abbia contribuito ad ampliare la platea delle grandi testate nazionali e internazionali.

A giustificare questo interessante fenomeno è sicuramente il cambio di abitudini reso necessario dalla crisi pandemica. A giocare un ruolo importante è però anche la versatilità e la praticità di strumenti come Simul News, applicativo online nato proprio per semplificare l’accesso all’informazione.

Cos’è Simul News?

Simul News è una piattaforma web e app disponibile per dispositivi Android e iOS che permette di gestire in modo centralizzato gli abbonamenti sottoscritti con giornali, riviste e periodici italiani e stranieri.

Gli strumenti messi a disposizione da Simul News consentono di scaricare e consultare le edizioni del giorno dei titoli acquistati, ma anche di gestire in modo pratico ed efficiente attività di rassegna stampa e di media monitoring.

L’applicativo si rivolge ad aziende e liberi professionisti attivi nel settore della comunicazione, ma anche a tutti gli utenti in cerca di un servizio affidabile e legale al 100% per leggere tutti i quotidiani in formato digitale in qualunque momento e ovunque ci si trovi.

La gestione degli abbonamenti multi-utente a giornali e riviste con Simul News

Simul News nasce come strumento collaborativo per uffici stampa e addetti alla comunicazione.

Attraverso un unico account si ha la possibilità di generare il numero di utenze necessarie in relazione alle dimensioni del team, rimuovendone e aggiungendone di nuove in base alle esigenze.

I vantaggi sono evidenti: non è più necessario gestire molteplici account e abbonamenti, ciascuno con la propria utenza e password, ma diventa possibile amministrare tutti gli accessi attraverso un’unica interfaccia.

La lettura delle testate nazionali e internazionali acquistate in formato digitale e in HD

Simul News dispone di uno sfogliatore interno che garantisce un’esperienza di lettura particolarmente fluida e piacevole, riproducendo alla perfezione l’impressione di sfogliare l’edizione cartacea dei giornali.

Tutti i titoli sono disponibili per il download in formato PDF e in alta definizione; grazie ad avanzati processi di ottimizzazione i tempi di caricamento delle pagine risultano pressoché istantanei, senza alcuna riduzione della qualità di testi e immagini.

Per facilitare la lettura anche sui display di dimensioni più piccole, poi, è possibile ricorrere al potente zoom HD.

Giornali e riviste scaricate sono infine disponibili anche in modalità offline, un dettaglio molto importante per gli utenti che necessitano di un accesso diretto anche in assenza di connessione di rete.

I tool per la rassegna stampa digitale e la condivisione di informazioni con il team

Tra gli strumenti di Simul News studiati per ottimizzare le attività dei professionisti dell’informazione spiccano quelli per la rassegna stampa in chiave digital: ciascun utente ha la possibilità di ritagliare, salvare e condividere passaggi oppure interi articoli, eventualmente raccogliendoli e riorganizzandoli in modo logico per favorirne la consultazione.

Così, diventa possibile allestire delle impeccabili rassegne stampa con pochi, semplici click.

Gli strumenti per il brand e media monitoring

Tra le funzionalità più avanzate e interessanti di Simul News va citata quella relativa alla ricerca per keyword: la piattaforma permette di lanciare ricerche su tutti gli articoli e le pubblicazioni del giorno, individuando all’istante tutte le citazioni di un prodotto, di un brand, di un personaggio pubblico o di un evento di interesse.

Con un meccanismo simile, è possibile impostare degli avvisi automatici per ricevere via email la segnalazione di nuovi articoli pubblicati contenenti i termini oggetto di monitoraggio. Le informazioni e i dati così ottenuti possono quindi essere impiegati nell’ambito di progetti per l’analisi dello share of voice, della brand awareness e del public sentiment.

La lettura dei quotidiani del giorno su smartphone e tablet con l’app Simul News

In un mondo che corre sempre più veloce e che impone a dirigenti, manager ed executive di essere sempre aggiornati e sul pezzo diventa indispensabile poter accedere ai dati e alle informazioni necessarie in qualunque momento. L’app Android e iOS di Simul News risponde a questa esigenza garantendo accesso istantaneo a tutti i quotidiani, le riviste e i periodici acquistati, naturalmente sempre senza rinunciare a una qualità identica a quella della stampa.