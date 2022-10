NewTuscia – VITERBO – Patrimonio culturale e rigenerazione urbana – Luoghi materiali e immateriali tra storia progetto e racconto. Oggi Viterbo sarà protagonista dell’evento organizzato dalla Sapienza Università di Roma – Dipartimento di Pianificazione, Design, Tecnologia dell’Architettura (18-20 ottobre). In questa prima giornata verrà illustrato il fascino del Trasporto della Macchina di Santa Rosa fuori dai nostri confini e in un periodo dell’anno lontano dal 3 settembre, in un contesto di grande prestigio. Sarà possibile seguire i lavori in diretta streaming sulla pagina facebook del Dipartimento PDTA Sapienza, oppure collegandosi direttamente al link: https://uniroma1.zoom.us/j/99427584661

