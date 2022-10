Il 29 ottobre la giornata straordinaria di pulizia del quartiere di Petignano

Stefano Stefanini

NewTuscia – ORTE – Da sabato 29 ottobre il comune avvia il programma di pulizia approfondita presso il quartiere Petignano, con lo spazzamento straordinario, il ritiro dei rifiuti ingombranti e Rae, oltre alla pulizia approfondita dei piazzali e degli spazi pubblici.

Questo il 𝑪𝒂𝒍𝒆𝒏𝒅𝒂𝒓𝒊𝒐 𝒅𝒆𝒍𝒍𝒆 𝒈𝒊𝒐𝒓𝒏𝒂𝒕𝒆 𝒅𝒆𝒅𝒊𝒄𝒂𝒕𝒆: quartiere 𝑷𝒆𝒕𝒊𝒈𝒏𝒂𝒏𝒐 29 ottobre, quartiere 𝑪𝒂𝒍𝒅𝒂𝒓𝒆 5 novembre, 𝑶𝒓𝒕𝒆 𝑺𝒄𝒂𝒍𝒐 12 novembre, zona del 𝑪𝒂𝒎𝒑𝒐 𝑺𝒑𝒐𝒓𝒕𝒊𝒗𝒐 e Polo Scolastico 19 novembre, 𝑪𝒆𝒏𝒕𝒓𝒐 𝑺𝒕𝒐𝒓𝒊𝒄𝒐 26 novembre, Quartiere 𝑳𝒆 𝑮𝒓𝒂𝒛𝒊𝒆 3 dicembre. Le giornate dei “sabato ecologici” si articoleranno dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

Uno degli impegni prioritari dell’amministrazione guidata dal sindaco Dino Primieri preso lo scorso anno e’ quello della cura della pulizia e del decoro degli spazi pubblici. In questa ottica l’assessore all’Ambiente Roberta Savoia ha organizzato anche quest’anno in collaborazione con la RIECO, società che gestisce la raccolta dei rifiuti e l’igiene urbana di Orte, i sei sabato di “Quartiere pulito”.

Anche il parcheggio di interscambio a servizio della stazione ferroviaria in località’ Molegnano abbisogna di un intervento di manutenzione e pulizia del verde. Molto articolato il programma dei sabato (dalle ore 9 alle ore 12) di Quartiere pulito.

Dopo le pulizie del quartiere Petignano il 29 ottobre, il quartiere 𝑪𝒂𝒍𝒅𝒂𝒓𝒆 sarà curato il 5 novembre. Gli interventi di pulizia si estenderanno ad 𝑶𝒓𝒕𝒆 𝑺𝒄𝒂𝒍𝒐 il 12 novembre, e il 19 novembre sarà la volta della zona del 𝑪𝒂𝒎𝒑𝒐 𝑺𝒑𝒐𝒓𝒕𝒊𝒗𝒐 e del Polo Scolastico. Mentre il 𝑪𝒆𝒏𝒕𝒓𝒐 𝑺𝒕𝒐𝒓𝒊𝒄𝒐 sarà’ oggetto di intervento il 26 novembre. I Sabato di Quattiere Pulito si concluderanno presso il Colle e l’abitato 𝑳𝒆 𝑮𝒓𝒂𝒛𝒊𝒆 il 3 dicembre.

Nell’illustrazione dell’iniziativa, l’assessore comunale all’Ambiente, Roberta Savoia, ha fatto un riferimento particolare all’impegno dell’amministrazione per una sempre maggiore fruibilità e concreto utilizzo dell’Isola Ecologica da parte di un numero sempre crescente di cittadini, con l’invito a servirsi di questa opportunità. Non può esistere una visione di futuro della città se prima non si risolvono le criticità del presente.

Dopo la manutenzione straordinaria dei giardini pubblici, l’abbattimento delle barriere architettoniche, la cura del cimitero, con l’assegnazione dei loculi già pagati dai cittadini e la costruzione di nuovi in corso, l’amministrazione comunale sta lavorando sugli investimenti infrastrutturali.

Sui temi del modello di sviluppo del territorio e della qualità della vita il confronto e la sintesi tra amministratori, consiglieri di maggioranza e di opposizione, forze politiche, cittadini e imprese porterà, ce lo auguriamo e ne siamo certi, ai risultati sperati di buona amministrazione.