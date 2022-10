Viterbo Cieli per lo più soleggiati sia al mattino che al pomeriggio. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto. Temperature comprese tra +12°C e +25°C. Lazio Cieli per lo più soleggiati sia al mattino che al pomeriggio su tutta la regione, foschie e nubi basse al primo mattino su coste e valle del Tevere. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con prevalenza di cieli sereni.

Nazionale AL NORD Al mattino tempo stabile con cieli sereni su tutte le regioni, addensamenti locali su delta del Po e coste liguri. Al pomeriggio non sono attese variazioni con cieli per lo più soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni e qualche velatura in transito al Nord-Ovest. AL CENTRO

Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni, locali nebbie e nubi basse sui settori tirrenici, specie in Toscana. Al pomeriggio ancora tempo del tutto asciutto e cieli soleggiati su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni. AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino condizioni meteo stabili con cieli in prevalenza sereni e disturbi da nuvolosità bassa su Puglia meridionale, coste tirreniche e Sardegna. Al pomeriggio cieli per lo più soleggiati su tutte le regioni. In serata tempo asciutto con prevalenza di cieli sereni, avvezione di nuvolosità bassa ancora su Puglia meridionale, coste tirreniche e Sardegna.