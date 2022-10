NewTuscia – RONCIGLIONE – Il Comune di Ronciglione, in collaborazione con l’Associazione Pizzicarms Onlus, organizza il ciclo di incontri d’autore Lettertuscia, per approfondire insieme a personaggi di spicco operanti in diversi settori alcuni dei temi più discussi d’attualità. Sabato 22 ottobre alle ore 17 presso la Sala Consiliare del Comune di Ronciglione, ad aprire il ciclo di incontri sarà Riccardo Noury, portavoce Amnesty International Italia, autore del libro “Qatar 2022 – I Mondiali dello sfruttamento”, che fa luce sul fenomeno dello sportwashing – la strategia con cui, attraverso l’organizzazione di grandi eventi sportivi, si distoglie l’attenzione dalla violazione dei diritti umani – denunciando i limiti estremi a cui è arrivato, nello Stato del Golfo, lo sfruttamento del lavoro migrante, nel silenzio del business del pallone.

“Sono felice di questa collaborazione con l’associazione Pizzicarms, nata a seguito di un incontro con il giornalista Rai Giuseppe Carrisi, con il quale ho condiviso da subito la volontà di creare delle opportunità di approfondimento e dibattito che coinvolgessero i cittadini – ha dichiarato Alessandra Ortenzi, consigliera delegata alla Cultura. Attraverso gli incontri d’autore parleremo di importanti temi d’attualità e non solo; delle vere e proprie “tavole rotonde” dove potersi confrontare e portare la testimonianza di personaggi di spicco esperti in diversi settori. Siamo onorati di aprire il ciclo di incontri con Riccardo Noury, autore e coautore di diversi libri sulla violazione dei diritti umani, che presenterà il suo libro aprendo quello che sarà, di certo, un interessante dibattito”.

Riccardo Noury (Roma, 1963) parla e scrive di diritti. Ha un blog sul Corriere della Sera e un altro sul Fatto Quotidiano. Collabora con Articolo 21, Pressenza Italia e Focus on Africa. È il portavoce di Amnesty International Italia. Ha pubblicato in Italia, per Edizioni Gruppo Abele, una raccolta inedita di poesie dei detenuti di Guantánamo. Cura l’edizione italiana del Rapporto annuale di Amnesty International, dal 2016 pubblicato da Infinito edizioni. Per questa casa editrice ha scritto l’e-book La testa altrove (2020), ha pubblicato, insieme a Luca Leone, Srebrenica. La giustizia negata (2015) e ha curato, sempre con Luca Leone, il saggio I dimenticati (2020).

L’ingresso è libero.