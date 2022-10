Assistenti: Signori Emilio Micalizzi di Palermo Nicolò Moroni di Treviglio

CRONACA DEL PRIMO TEMPO

Prime battute di gioco con le squadre che si studiano senza lasciare spazi a rispettivi attacchi.

Al 15°Avellino pericoloso in attacco con una traversa colpita da Matera su un tiro-cross.

Partita priva di emozioni, non ci sono acuti degli attaccanti.

Al 23° la Viterbese passa in vantaggio con una rete di Volpicelli: su un bel cross di Nesta dalla fascia il pallone è scodellato in area di rigore irpina, ne approfitta Volpicelli che mette in rete battendo il portiere dell’Avellino Marcone.

La reazione dell’Avellino non è molto incisiva, la Viterbese controlla in modo agevole.

Al 44° viene ammonito Volpicelli della Viterbese per gioco falloso.

La prima frazione di gioco è termina con il risultato 1-0 per la Viterbese.

CRONACA DEL SECONDO TEMPO



Doppio cambio nell’Avellino, entrano in campo Micovski e Russo.

Al 5° tiro di Rodio della Viterbese che finisce alta sopra la traversa.

All’11° calcio d’angolo per l’Avellino con Monteagudo, difensore della Viterbese, che rischia l’autorete per anticipare un avversario.

Al 13°doppio cambio nella Viterbese: escono Andreis e Marotta ed al loro posto D’Uffizi e Polidori.

Al 15 colpo di testa di Murano dell’Avellino su cross di Tito e parata del portiere Fumagalli della Viterbese che fa suo il pallone senza problemi.

Al 19° corner per l’Avellino senza esito, l’arbitro fischia un fallo in attacco agli attaccanti dell’Avellino.

L’Avellino pressa e costringe la Viterbese sulla difensiva.

Al 24° conclusione di Russo e parata del portiere Fumagalli della Viterbese.

Al 26° cambio nelle fila dell’Avellino: esce Trotta per Gambale.

Al 28° la Viterbese si porta sul 2-0 con Polidori che, servito da Volpicelli, mette in rete con un diagonale che non lascia scampo al portiere Marcone.

Al 33° cambio esce Rodio nella Viterbese, al suo posto entra Marenco.

Al 35° viene ammonito Fumagalli, portiere della Viterbese, per perdita di tempo.

Al 38° Viterbese vicina al 3-0 con una bella azione di D’Uffizi che entra in area di rigore irpina e conclude in porta ma c’è la respinta di un difensore campano.

Al 39° cambio nella Viterbese, esce Mungo ed al suo posto Di Cairano.

Nel finale forcing degli irpini che si riversano nella metà campo della Viterbese.

Al 45° Viterbese sfiora la rete del 3-0 con un tiro di Volpicelli, il portiere dell’Avellino respinge la conclusione.

L’arbitro concede 5 minuti di recupero.