NewTuscia – VITERBO – Chiuso ”fino a data da destinarsi”; il museo del Sodalizio dei Facchini di Santa Rosa, nel quartiere San Pellegrino, per mancanza di fondi con cui pagare il personale ha fermato l’attività da venerdì pomeriggio. Rimarrà chiuso fino a che non si sbloccherà lo stallo con il Comune di cui non sarebbero arrivati i fondi, una situazione già vista sotto l’amministrazione Marini e Michelini.

Il museo fa parte del circuito MuVi, insieme a quello civico, della ceramica, palazzo dei Priori, Colle del duomo e teatro dell’Unione. Sono 4 o 5 gli operatori coinvolti nella gestione del museo ed il Sodalizio, da solo, non può più anticipare le cifre per il loro compenso.