NewTuscia – ORIOLO ROMANO – Non ce l’ha fatta purtroppo il ragazzo ricoverato al Gemelli in seguito alla caduta dal nastro trasportatore di legnami. Il paese dove viveva, Bracciano, e quello in cui lavorava, sono in lutto per il 21enne Stefano Mizzoni.

Secondo le prime ricostruzioni, la tragedia sarebbe accaduta nel fine settimana in un’azienda di legnami a Canale Monteran, a pochi chilometri dal comune di Oriolo Romano, Stefano sarebbe salito su un nastro trasportatore per rimuovere un ceppo di legno bloccato nella macchina per poi perdere l’equilibrio e cadendo a terra da due metri d’altezza.

Le sue condizioni erano parse subito gravi, infatti era stato trasportato d’urgenza in eliambulanza al policlinico Gemelli di Roma. Però, a poche ore di distanza è avvenuto il decesso.