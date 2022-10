“Puliamo il mondo” nel Lazio

NewTuscia – ROMA – Puliamo il Mondo, la maggior iniziativa mondiale di volontariato, si sta svolgendo ovunque anche a Roma e nel Lazio, dove migliaia di persone stanno indossando guanti e cappellini gialli, imbracciando ramazze e sacchi per ripristinare città, litorali, parchi e paesi. Con oltre 18.000 volontari in più di 110 appuntamenti si va verso l’ennesimo nuovo record di partecipanti e di quintali di rifiuti raccolti che, solo in questo fine settimana superano già le 120 tonnellate complessive nella Regione.

“Una marea gialla di migliaia di volontari è tornata a invadere Roma e il Lazio, in una festosa giornata di volontariato, in azione per il bene della collettività – commenta Roberto Scacchi presidente di Legambiente Lazio – non ci stancheremo mai di ringraziarli uno a uno di cuore tutti questi volontari, per la fatica fatta e per la grande voglia di costruire insieme un mondo diverso. Quest’anno dal centro di Roma alle spiagge di tutta la costa, nei capoluoghi e nei piccoli paesi fino alle pendici del Monte Terminillo o le dune di Capocotta, i circoli, insieme a tante altre associazioni, amministrazioni locali, gruppi di protezione civile, parchi, aziende, sono tornati a dar vita alla più grande azione di volontariato del nostro territorio, che è senza alcun dubbio anche la miglior risposta possibile al degrado e alla presenza di rifiuti nella Capitale e in ogni angolo del Lazio, contro la quale noi non ci arrenderemo mai”.

Il “giallo Legambiente” ha colorato nel fine settimana Roma a Viale Gottardo con le associazioni del territorio, le rive del Tevere sotto il ponte della Scienza davanti al Gazometro con i volontari di EY e la partecipazione di Cristiana Avenali responsabile contratti di fiume della Regione, il Parco “Rosa Raimondi Garibaldi” con il circolo “Garbatella”, le strade di Monteverde e Trastevere con il circolo “Ilaria Alpi”, il Pincio nel cuore della Capitale, il Parco dell’Insugherata con il circolo “Ecoidea”, Villa Ada con i circoli “Gemme” e “Mondi Possibili”, il sentiero Trilussa, il parchetto dei “Fornaciari” con il comitato “Valle dell’Inferno”, il Campus Bio-Medico University of Rome con Ente Regionale RomaNatura. E fuori dalla capitale Puliamo il Mondo è arrivato a Frosinone in Largo Turriziano con il circolo “il cigno” a Rieti per la pulizia lungo i sentieri del Terminillo con il circolo “Centro Italia”, lungo la Via Francigena con “Legambiente Artemisio” di Velletri, a Stimigliano con le pulizie del circolo “Bassa Sabina e a Formia con il circolo “Sud Pontino”. E poi ancora, a Civita Castellana insieme a Legambiente “Lago di Vico”, a Roviano con il Comune e i volontari, a Capocotta sulla spiaggia con “Legambiente Litorale Romano”, a Fiumicino con il circolo e la Croce Rossa locale. Tanti sono i momenti di volontariato che continueranno anche nelle prossime settimane, da quella al Porto di Sperlonga con il circolo “Luigi di Biaso” per la pulizia dei fondali in collaborazione con diving center ASD o quelle dei circoli di Tivoli, Anzio e Terracina e tanti ancora.