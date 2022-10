L’Associazione fibromialgici “Libellula Libera” organizza il primo Convegno Nazionale a Viterbo

NewTuscia – VITERBO – Il 30 Ottobre 2022 si terrà il 1° Convegno Nazionale dell’Associazione fibromialgici Libellula Libera. Un appuntamento importante per condividere, adoperarsi per un obiettivo, concorrere tutti insieme al “bene comune”. L’evento si terrà a Villa Sofia, a Viterbo a partire dalle ore 8.30.

Trovarsi rappresenta uno strumento di potente coesione sociale, essere in sintonia con gli altri è come un rituale, un’occasione da non perdere, una ricchezza da fruttare. Momenti che devono essere considerati una vera e propria “mappatura” della nostra appartenenza nel sodalizio.

La Sindrome fibromialgia è una patologia dolorosa che purtroppo non si limita al puro dolore fisico, colpisce la persona in tutta la sua integrità facendola sentire troppo spesso sola in balia della sua sofferenza. Tutto nasce dalla difficoltà della diagnosi precoce, dal mancato riconoscimento della malattia a livello nazionale, dall’enorme discordanza fra le modalità di trattamento e gli scarsi risultati conseguiti, dalla poca informazione dei medici, e purtroppo la conseguente incomprensione da parte del contesto lavorativo e familiare. Questi rappresentano i principali fattori che impattano pesantemente sul vissuto del malato ed alimentano sentimenti di solitudine, rabbia e frustrazione a cui possono seguire quadri depressivi o un incremento graduale della sintomatologia ansiosa. Per dare una risposta alle evidenti difficoltà l’Associazione fibromialgici Libellula Libera APS ha ritenuto necessario organizzare il 1° Convegno Nazionale a Viterbo.

Il Convegno sarà aperto a tutti i soci iscritti e ai loro famigliari, ma possono aderire tutti coloro che in qualche modo seguono le attività dell’Associazione. Per poter aderire è richiesto un contributo di iscrizione di euro 10,00 da versare entro il 15 Ottobre 2022 sul conto corrente intestato all’Associazione fibromialgici Libellula Libera A.P.S. IBAN: IT41 F089 3114 5050 0004 0001 535 con la causale: Quota Adesione 1° Convegno Nazionale seguito dal Nome e Cognome, oppure si può recare presso il Centro Polivalente Comunale sede dell’Associazione in Piazza del Sacrario, il Lunedì-Mercoledì e Venerdì dalle 10 alle 12. L’associazione si farà carico delle spese relative al pranzo, location e tutte le attività accessorie per la riuscita dell’evento.

Tutte le informazioni si possono trovare: