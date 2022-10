Prende fuoco cucina al primo piano di palazzina ad Orte: salvate 5 persone intrappolate al quarto piano. Edificio non agibile. Il sindaco di Orte sul posto

NewTuscia – ORTE SCALO – Intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Civita Castellana, da questo pomeriggio e mentre si scrive in fase di bonifica, per un incendio in appartamento situato in una palazzina ad Orte Scalo in via Camerano.



L’incendio è divampato all’interno di una cucina posta al primo piano di una palazzina di quattro piani in tutto.

All’arrivo della squadra di Civita Castellana, supportata da ausili partiti da Viterbo (un’autobotte ed un’autoscala), la cucina era quasi del tutto pregiudicata con il vano scala condominiale era completamente invaso dal fumo.

Questa situazione non ha permesso ai 5 occupanti di un appartamento del quarto piano di poter uscire, mentre il resto della palazzina era vuoto con tutti i residenti scesi all’esterno dell’edificio.



Fin dai primi momenti in cui l’incendio è stato quasi domato i vigili del fuoco sono riusciti a liberare un varco nel fumo ed a raggiungere e fare scendere in sicurezza le 5 persone bloccate al quarto piano insieme ad un cane labrador.

I Carabinieri si sono occupati di assistere e regolare la situazione delle 5 persone, tutte adulte, messe in salvo dai vigili del fuoco.

Sul posto anche il sindaco di Orte Dino Primieri che, d’intesa con le forze dell’ordine e i vigili del fuoco, ha confermato la non agibilità dell’intera palazzina e si è subito mosso per trovare delle sistemazioni alternative a tutti i residenti del palazzo, e personale dell’Ares 118 che ha trasportato all’ospedale una signora anziana per intossicazione da fumo.