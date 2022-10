Oggi i funerali di Ruben Ciarlanti 

NewTuscia – BLERA – Il giorno dell’ultimo saluto al figlio del vicesindaco di Blera, morto per un malore improvviso, si apre con le bandiere a mezz’asta del lutto cittadino Nicola Mazzarella che il sindaco ha indetto per il funerale del 22enne. Le esequie si svolgeranno questo pomeriggio alle 15.00 nella chiesa di Santa Maria Assunta in cielo.

Tantissimi i messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia del giovane, sia da parte di esponenti del mondo politico dato che il padre è stato sindaco del paese e poi vicesindaco e consigliere provinciale, a quelli di chi lo ha conosciuto bene, da amico o dall’impegno che profondeva nel volontariato.

Ruben Ciarlanti si è accasciato al suolo per non rialzarsi più giovedì sera, mentre giocava a calcetto con gli amici: all’arrivo dei soccorsi, che hanno tentato di rianimarlo, non ci sarebbe già stato più nulla da fare.