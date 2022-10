Lezione di calcio pontina a Viterbo (Foto)

Maurizio Fiorani



NewTuscia – VITERBO – Una Viterbese abulica perde malamente in casa 5-1 travolta da un Latina che ha letteralmente asfaltato i gialloblù

che non sono mai stati in partita, sempre in balia degli avversari che già nel primo tempo hanno messo subito il risultato al sicuro con un parziale di 4-0 che non ha lasciato alcun dubbio sui rapporti di forze.

Ora si apre una crisi tecnica molto preoccupante per la panchina di Mr. Filippi che è a rischio e domenica i gialloblù si recheranno in trasferta a Monopoli per una partita che si preannuncia molto difficile.



Passiamo alle formazioni delle due squadre:



VITERBESE: Fumagalli, Marenco, ( dal 31° st Rodio), Ricci, Monteagudo, Nesta, Megelaitis, Mungo ( dal 19 St Di Cairano), Mbaye ( dal 9° St Polidori),

Andreis ( dal 1 St D’Uffizi), Volpicelli (dal 19 S.T Simonelli), Marotta

A disposizione di Mr. Giacomo Filippi: Bisogno, Chicarella, Sorrini, Semenzato, Manarelli

LATINA: Cardinali, De Santis, Esposito, (dal 1°st Celli),Giorgini, Sannipoli, Tessitore (dal 21 st Riccardi), Di Livio, Amadio (dal 15 st Bordin), Carisson, Carletti ( dal 21 st Rossetti), Fabrizi (dal 21 st Margiotta),

A disposizione di Mr.Daniele Di Donato: Giannini, Tonti, Barberini, Di Mino, Rossi.

Arbitro: Giuseppe Collu di Cagliari

Assistenti: Nicola Tinello di Rovigo, Alessandro Numerati di Rovigo

Quarto Uomo: Francesco Burlando di Genova

CRONACA DELLA PARTITA

Al 5° il Latina si porta subito in vantaggio con Fabrizi su calcio d’angolo con un colpo di testa che non lascia scampo al portiere della

Viterbese Fumagalli.

Al 20° Latina sempre pericoloso in attacco con Di Livio il cui tiro esce fuori di poco.

Poco dopo arriva la rete del raddoppio ancora con Di Livio: il suo tiro si insacca alle spalle del portiere della Viterbese.

Gialloblù alle corde.

Al 30° ancora il Latina in gol, stavolta con Carissoni, e si porta sul 3-0: il suo tiro da fuori area si insacca sotto la traversa.

Al 35° il Latina cala il poker con Tessitore: il suo tiro da fuori area colpisce il palo interno e termina in rete per il 4-0 dei pontini Latina e partita virtualmente finita già nella prima frazione di gioco.



In avvio ripresa viene ammonito Marotta della Viterbese.

I gialloblù perdono la testa e vengono ammoniti, nel giro di pochi minuti, anche Rodio e Volpicelli.

Subito dopo cartellino giallo per Amadio del Latina.

Nella ripresa la Viterbese provvede a dei cambi: esce Volpicelli ed al suo posto entra Simonelli, esce Mungo per Menarelli.

Anche la formazione pontina provvede ad un cambio: Riccardi per Carletti.

Al 32° Il Latina fa cinquina con Margiotta che infila Fumagalli.

La rete della bandiera per la Viterbese è di Marotta su calcio di rigore.

Nel finale viene espulso Di Cairano della Viterbese per doppia ammonizione.

La partita termina 5-1 per il Latina e per la Viterbese fischi e contestazione. Vedremo nelle prossime ore se ci saranno notizie della società di via della Palazzina per eventuali decisioni sul futuro di mister Filippi o altre inerenti la debacle odierna.

RISULTATI DELLA 6° GIORNATA

MESSINA-GIUGLIANO 1-0

CERIGNOLA-GEBILSON 0-1

AVELLINO-POTENZA 2-0

PICERNO-MONOPOLI 1-2

CROTONE-JUVE STABIA 1-0

PESCARA-MONTEROSI 2-2

TARANTO-FOGGIA 1-0

TURRIS-CATANZARO 0-4

V.FRANCAVILLA-FIDELIS ANDRIA 2-1

VITERBESE-LATINA 1-5

CLASSIFICA

CROTONE 16

CATANZARO 16

PESCARA 13

MONOPOLI 12

TURRIS 10

V.FRANCAVILLA 10

JUVE STABIA 10

LATINA 10

GIUGLIANO 8

MONTEROSI 8

GEBILSON 8

AVELLINO 7

CERIGNOLA 7

TARANTO 6

POTENZA 6

PICERNO 5

MESSINA 4

FOGGIA 4

FIDELIS ANDRIA 3

VITERBESE 3



PROSSIMO TURNO

MONTEROSI-TURRIS

FIDELIS ANDRIA-CATANZARO

GIUGLIANO-V.FRANCAVILLA

JUVE STABIA-PICERNO

MONOPOLI-VITERBESE

CERIGNOLA-MESSINA

CROTONE-AVELLINO

GEBILSON-FOGGIA

LATINA-TARANTO

POTENZA-PESCARA