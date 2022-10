La Stagione del Teatro Bianconi di Carbognano si fa in 3

Teatro, Danza e ora anche il Teatro per i Piccoli

NewTuscia – CARBOGNANO – Dopo il lancio del cartellone principale e la novità della Stagione dedicata alla Danza ancora una gradita sorpresa per il pubblico: il Teatro per i più Piccoli. Aperta la campagna abbonamenti.

Carbognano, 1 ottobre 2022: La Direzione Artistica del Teatro Bianconi di Carbognano non finisce di stupire il suo pubblico. Dopo il cartellone principale di Teatro, dopo la novità della Stagione dedicata alla Danza, un graditissimo ritorno molto atteso: Teatro Bianconi Junior con un cartellone dedicato ai più giovani allestito in collaborazione con la Compagnia del Teatro Pantegano tra le realtà più solide del teatro per bambini e ragazzi, attiva a Roma da quasi 20 anni.

Da novembre a febbraio: da Il meraviglioso Mondo di OZ a Pinocchio passando per Tutti i colori di Babbo Natale e Le mirabolanti avventure di Alice. Quattro divertenti e imprevedibili appuntamenti pensati non solo per i più piccoli ma per tutta la famiglia che potrà trascorrere pomeriggi all’insegna del divertimento, della sorpresa e della meraviglia che solo il Teatro può donare.

Con questa ultima presentazione il quadro delle attività artistiche del Teatro Bianconi per la Stagione 2022 – 2023 è completo e rappresenta l’offerta più vasta mai presentata in oltre 20 anni di attività dalla riapertura del 2000, con pochi uguali in tutta la Provincia, una scommessa controcorrente rispetto ai cupi tempi di oggi, piena di bellezza, ottimismo e divertimento.

Ricordiamo a tutto il pubblico l’appuntamento straordinario di apertura di questa meravigliosa Stagione sarà il 15 e il 16 ottobre con Massimo Venturiello in La prima indagine di Montalbano di Andrea Camilleri. Un evento unico fuori abbonamento a cui seguiranno gli altri 12 appuntamenti previsti dal cartellone Teatro con grandi protagonisti e grandi storie piacevoli, spassose, emozionanti, molte di nuovissima produzione.

Poi la grande novità del cartellone riservato alla Danza grazie alla collaborazione della Compagnia professionistica Balletto di Viterbo con 3 appuntamenti, a partire dal 23 ottobre, dedicati non solo agli appassionati ma a tutti coloro che vogliono conoscere da vicino ed emozionarsi con questa bellissima Arte.

Insomma una Stagione speciale e pirotecnica per offrire un sogno anche ora che non è così facile sognare, ed è un sogno per tutti: i prezzi dei biglietti sono rimasti quelli pre-pandemia e gli abbonamenti sono decisamente alla portata di chiunque, con riduzioni previste per i giovanissimi under 14 e i diversamente giovani over 65.

Per informazioni e prenotazioni basta visitare la pagina Facebook del Teatro Bianconi o il sito internet www.teatrobianconi.it oppure telefonare al 340.1045098