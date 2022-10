“Il beneficio del dubbio”, il libro di Rudy Guede e la sua nuova vita (Foto e video)

Diletta Riccelli

NewTuscia – VITERBO – Stasera, al teatro San Leonardo di Viterbo, Rudy Guede ha presentato il suo libro “Il beneficio del dubbio” (Augh Edizioni). L’ivoriano, reduce dalla condanna a 16 anni per l’uccisione di Meredith Kercher, assieme allo scrittore e giornalista Pierluigi Vito, ha ripercorso, attraverso un’autobiografia, il suo vissuto. Un viaggio profondo e intimo nella vita di Guede, arrivato in Italia a soli 5 anni, in un paese dove si è sentito sempre “totalmente accolto”. Un libro ragionato e profondamente voluto ma concepito dopo la conclusione della complessa vicenda giudiziaria che l’ha visto protagonista.

Dal canto suo Rudy Guede aveva già anticipato che non ci saranno nuove verità svelate all’interno del libro bensì un suo punto di vista, ribadendo però la sua estraneità ai fatti.

Un’esistenza che ha cercato di ricostruire negli ultimi mesi lavorando nella biblioteca del Centro Studi Crimimologici di Viterbo, presieduto dal dottor Marcello Cevoli e con il lavoro incessante del direttore scientifico D.ssa Rita Giorgi e di tutti i docenti e collaboratori. Rudy sono anni che lavoro per gran parte della giornata al Csc di Viterbo, mentre come cameriere in un locale la sera. Nel libro “Il beneficio del dubbio” è presente anche un capitolo scritto dal professor Claudio Mariani del Centro Studi Criminologici, che ha aiutato Rudy nel percorso di reinserimento all’interno della società. Ciò che è trapelato durante la presentazione è una figura, quella di Rudy, che dall’esperienza carceraria ha saputo trarre profondi insegnamenti di vita, rielaborare la propria esistenza e, in breve, migliorare come persona. Un giovane che, nonostante i durissimi anni di galera, si è riuscito a creare una propria dimensione, a laurearsi e ad inserirsi all’interno della società con impegno.

Un libro che ripercorre le tante vite di Guede e che vuole sicuramente far comprendere l’importanza degli studi e delle attività all’interno del carcere. Un messaggio di speranza per tutti, in particolare per chi sta subendo il problema della carcerazione ed un chiaro invito: la detenzione può essere superata e la pena deve servire per il recupero della persona, occorre una legislazione che sia garantista ed il senso più profondo deve essere non la punizione ma il rilancio nella società di chi sbaglia. Ogni altra interpretazione della legislazione e delle metodiche di gestione di chi è in carcere va censurata e non ammessa: oggi, tra sovraffollamento delle prigioni e fatti di cronaca che quotidianamente si sentono sulla situazione nelle carceri, l’appello di Rudy Guede va in questa direzione.

Il Csc di Viterbo ha saputo riassumere con il proprio lavoro di recupero e reinserimento di Rudy Guede questi principi che sono garantiti dalla nostra Costituzione ma che, troppo spesso, ancora non sono del tutto applicati.