Cinelabfest, Tuscania diventa patria del cinema breve

NewTuscia – TUSCANIA – Uno strepitoso successo ieri a Tuscania, dove si è svolta la kermesse di proiezione e premiazione dei cortometraggi finalisti per la seconda edizione del festival.

Grande partecipazione di pubblico, e cortometraggi che hanno strappato applausi a scena aperta.

“Vogliamo Ripartire da questa presenza, dopo la prima edizione web a causa della pandemia è importante essere qui perchè il cinema è del pubblico” ha detto il Direttore Artistico Michelangelo Gregori.

si è svolta finalmente in presenza.

Proiettati tutti gli 8 cortometraggi selezionati per la finale e divisi in due categorie.

Ha poi parlato il Presidente di Giuria Francesco Perciballi, ribadendo quanto il mondo del cortometraggio sia complicato ma vivo soprattutto grazie a festival come quello di Tuscania.

Alle 19:30, con diretta web sui social, grazie a Luca Baffo Direttore Tecnico, è iniziata la cerimonia di premiazione. A fare da padrona di casa, l’attrice Sara Tortora che ha presentato l’intera kermesse.

E’ intervenuto il regista Francesco Cerrone, come vincitore della scorsa edizione, quest’anno giurato, che ha ringraziato la direzione testimoniando l’impegno del Cinelabfest nel continuare a seguire sempre tutti i partecipanti.

Anche se l’allerta meteo ha fermato purtroppo l’arrivo di alcuni filmmakers provenienti da tutta Italia, vi sono stati importanti saluti in video da amici del festival come l’attrice Daniela Poggi e i registi Gianluca Testa e Xavier Plagaro.

Grandissima è stata l’emozione per i vincitori che erano in diretta telematica ed hanno potuto ringraziare per il premio ricevuto.

Mary Poltroni ha vinto la menzione speciale (premio dei giornalisti) con il suo cortometraggio “UN AMORE”, ad aggiudicarsi il premio per la categoria “al femminile” votata dal direttivo delle Mujeres nel cinema, Silvia Nobili per il corto “CON I MIEI OCCHI”, mentre il premio per la categoria corto libero andava a “BUONACREANZA” di Gianfranco Antacido.

Il successo del Cinelabfest, ideato dalla Real Dreams di Davide Boninsegna che ne è anche direttore organizzativo) nella serata finale di ieri, ha messo le basi per la rinascita del cortometraggio nella Tuscia, candidandosi a far diventare il festival un punto di riferimento con gli oltre 150 lavori che si erano candidati.