Canepina, S. Messa per i genitori che hanno perso un figlio

NewTuscia – CANEPINA – Domenica 2 ottobre 2022 il parroco don Gianluca ha invitato alla S. Messa delle 11:00 nella chiesa parrocchiale in Collegiata, i genitori che hanno perso un figlio, vuole essere, da parte della parrocchia uno stringersi come un abbraccio spirituale a questi genitori addolorati, vuole essere segno di una presenza carica di affetto, di preghiera e speranza. Presiederà l’Eucarestia don Giosy Cento nel giorno della memoria dei santi Angeli custodi e saranno chiamati per nome i “ragazzi del cielo”. L’ultima S. Messa fu celebrata nel dicembre 2019.

Il cantautore di Dio alle 17 terrà un concerto insieme al coro parrocchiale S. M. Assunta in Collegiata.