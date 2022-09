“Vicinanza al vicesindaco Ciarlanti per la perdita del giovane figlio”

NewTuscia – VETRALLA – Riceviamo e pubblichiamo. La città di Vetralla esprime le sua vicinanza alla famiglia Ciarlanti. Il sindaco Aquilani oggi in apertura del Consiglio Comunale, fa osservare un minuto di silenzio, in ricordo del giovane ragazzo che ha perso la vita. “Non si può immaginare una tragedia più devastante – dice il primo cittadino – e siamo vicini, uniti al suo dolore, al vice sindaco Francesco e alla famiglia tutta, per l’immane perdita del giovane Ruben”.