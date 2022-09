Trovato morto mentre andava a funghi

NewTuscia – CANEPINA – Augusto Bernardini, ex carabiniere di 60 anni, in pensione dallo scorso dicembre e da pochissimo sposato, è stato trovato senza vita questa mattina in località Nivoli a Canepina, a un paio di chilometri di distanza dal paese.

Secondo le prime ricostruzioni, era alla guida del suo motorino per andare a cercare funghi, quando per cause da accertare sarebbe caduto a terra, in una cunetta. All’arrivo dei soccorsi non c’era già più nulla da fare.