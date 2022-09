Tanti Buoni Frutti anche per “La Scuola per Contadini”

NewTuscia – VITERBO – Il mese di ottobre porta sempre “Buoni Frutti”, anche per il Progetto “La Scuola per Contadini”, tante le uscite e visite in Azienda in programma e Laboratori imperdibili. Intanto segna

e le date dei primi quindici giorni del calendario di ottobre a cura di Slow Food Viterbo e Tuscia.

Si inizia il 3 ottobre con LA CULLA DI MAGGINI GIULIA. Per chi ha assistito al bellissimo laboratorio sulle Aromatiche di settembre sarà occasione di visitare l’azienda e vedere le produzioni autunnali. Grande novità i microortaggi (dalle 15.00).

Il 5 ottobre invece, appuntamento alle 15.00 presso L’AZIENDA FORNOVECCHINO, al Km. 4,800, str. Prov. Ombrone, Viterbo. Una realtà che racchiude in sé antiche tradizioni e produce prodotti biologici naturali da trent’anni, con innovazione e sicurezza. L’azienda Fornovecchino lavora cereali e legumi coltivati della sua Azienda e di altri produttori della Tuscia secondo metodo biologico. Visita agli impianti di trasformazione e di lavorazione delle farine.

Il 10 ottobre andremo da VOLTA LA TERRA alla Bicoca. Grazie alla padrona di casa Costanza Mestichelli e all’ortolano Antonio la visita all’orto aziendale si incentrerà sulle tecniche colturali in biologico, sulle rotazioni colturali per la fertilità del terreno e nutrizione delle piante, per poi recarsi al casale, struttura ricettiva. (dalle ore 15)

Alle porte di Viterbo, il 12 ottobre ci accoglierà una realtà radicata nel tessuto urbano e sociale, FATTORIA DI ALICE, Coop. Sociale, tra ulivi, vigne, frutteti ed orti, una fattoria sociale e didattica. (dalle 14 e 30).

Quale miglior frutto autunnale se non la castagna? Il 14 ottobre si potrà visitare il castagneto secolare a San Martino al Cimino dell’AZIENDA ABB. NULLIUS: raccolta delle castagna e dei marroni, tutti in coltivazione in biologico (dalle 14.30)

Le visite sono aperte a tutti gli interessati che vogliano conoscere meglio il territorio, le nostre eccellenze e arrivare a fare scelte consapevoli dei prodotti messi in tavola.

Si consiglia prenotazione: Debora (3335466614) referente Slow Food Viterbo e Tuscia. Non prendete appuntamenti.

La Scuola per Contadini è finanziata dalla Regione Lazio, con capofila la Caritas Diocesana di Viterbo, Associazione Emmaus (in collaborazione con Slow Food Viterbo e Tuscia, Idea2020 e Acli TerraViterbo).

Dettagli sul sito https://www.caritasviterbo.it/scuola-per-contadini/

Info e adesioni diocesi.viterbo@progettopolicoro.it – assemmaus@libero.it