Partita di calcio Viterbese – Latina, attenzione alla viabilità

NewTuscia – VITERBO – In occasione della partita di calcio Viterbese – Latina, in programma sabato 1 ottobre allo stadio comunale Enrico Rocchi, come da ordinanza n. 725 del 29-9-2022 della Polizia Locale, saranno in vigore i seguenti provvedimenti riguardanti la sosta e la circolazione veicolare:

– dalle ore 15, divieto di sosta con rimozione in via del Pilastro, nel tratto compreso tra via Signorelli e lo svincolo della Tangenziale Ovest (ad eccezione dei mezzi della tifoseria ospite, dei mezzi autorizzati dal G.O.S. e delle attività imprenditoriali che operano nelle vie interessate); divieto di sosta con rimozione anche in via di Pratogiardino, via della Palazzina (dall’intersezione con via Gargana a via Caduti sul Lavoro), e in via J.H. Newman;

– dalle ore 16, interdizione della circolazione veicolare in via del Pilastro, nel tratto compreso tra via Signorelli e lo svincolo della Tangenziale Ovest; divieto di circolazione anche in via di Pratogiardino e in via J.H. Newman.

In deroga a quanto stabilito, lo stesso G.O.S., nell’eventualità che non vi siano adesioni da parte della tifoseria ospite, potrà decidere di non dare operatività ai divieti.

La partita avrà inizio alle ore 17,30.