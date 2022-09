NewTuscia – VITERBO – Domenica 2 Ottobre a Viterbo alle ore 17:30 , presso il Centro Culturale di Valle Faul “ Fondazione Carivit”- Via Faul 24-26, si terrà un Concerto con la Solidarietà a sostegno dell’ Associazione Adulti e Bambini con Cardiopatie ABC di Viterbo, una realtà consolidata da oltre trent’anni presente sul territorio, anche grazie allo Studio Medico Sociale Gente di Cuore, dove vengono erogate cure gratuite alle persone che versano in condizioni di disagio, la cui missiva si fonda sull’art.32 della Costituzione Italiana che evidenzia come la Salute è un diritto e non una possibilità.

Promosso dall’Associazione ABC, ente non profit di volontariato, vedrà esibirsi l’Orchestra “I Giovani Musici” di Roma, la cui età oscilla dai 4 ai 18 anni.

L’Orchestra è l’espressione più alta della Scuola stessa (scuola di musica l’Insieme) ed è in essa che convergono gli entusiasmi, l’impegno, le grandi soddisfazioni del “far musica”. È il luogo dove ognuno trova spazio per le sue capacità, dove la responsabilità e la serietà nello studio vengono messe alla prova, dove l’educazione ed il rispetto del prossimo sono fonte di crescita. Nell’orchestra tutti concorrono a formare un’anima sola, un solo respiro, una sola frase.

Sin dal suo nascere l’Orchestra ha svolto attività concertistica a scopo non solo artistico ma soprattutto sociale ed umanitario proponendo, sempre con enorme consenso di pubblico, concerti per ospedali pediatrici, centri anziani, scuole pubbliche e private e innumerevoli associazioni culturali del Lazio, Abruzzo, Puglia e altre regioni d’Italia. Il suo curriculum l’ha vista protagonista di concerti presso importanti istituzioni romane e italiane come l’Auditorium di Santa Cecilia, il Teatro dell’Opera di Roma, il Policlinico Agostino Gemelli, l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, i centri Don Guanella e Casa Ronald McDonald, per la Giornata della Terra 2017 e 2018 sul Pincio e in Piazza Navona.

Il Presidente dell’Associazione ABC Professor Sandro Marenzoni entusiasta dell’iniziativa solidale, ricordando il sostanziale impegno e i risultati prodotti dallo Studio Medico Sociale Gente di Cuore (di cui è il fondatore) in relazione alle numerose persone con disagio economico sociale che hanno usufruito di cure gratuite, sostiene che la missione di solidarietà e di servizio siano alla radice dell’umanità e dell’uguaglianza: “tante gocce” costruiscono il “mare” . L’aiuto non ha un prezzo ma la misura del cuore.

Il pomeriggio in musica, vedrà la partecipazione di numerosi ospiti e istituzioni, nonché il riconoscimento del primo Socio Onorario di ABC.

L’ingresso è gratuito, ma la lodevole iniziativa organizzata per condividere arte, passione, salute , invita a donare al fine di essere parte di un progetto universale di “aiuto e sostegno alla persona” , per citare lo spirito di ABC è significativa la missiva di San Padre Pio: come le perle sono tenute insieme dal filo così le virtù dalla carità.