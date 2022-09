“Con…Fido in te”, domani la giornata del microchip a Viterbo

NewTuscia – VITERBO – Viterbo con…Fido in te. Sabato 1 ottobre a piazza dei Caduti (sala Almadiani) e domenica 2 a Pratogiardino. Doppio appuntamento per l’iniziativa dedicata agli amici a 4 zampe organizzata e promossa dal Comune di Viterbo, in collaborazione con le associazioni animaliste Amici Animali, Musi Sereni e Mi fido di fido. Si comincia domani alle 9, nel segno della lotta al randagismo. Appuntamento alla Sala Almadiani per la Giornata del microchip gratuito (dalle 9 alle 14). A tal proposito, si ricorda che l’iniziativa è rivolta a cani intestati a proprietari residenti nel territorio del comune di Viterbo, cani adulti, ovvero oltre un anno di età, cani non dotati di pedigree, al massimo tre cani per proprietario e cani intestati alle aziende. Sul posto sarà presente il medico veterinario Antonio Bullitta e medici del servizio veterinario Asl. Il pomeriggio agli Almadiani proseguirà fino alle ore 16. Tra le tematiche che verranno affrontate, come combattere la zoointolleranza, l’adozione come scelta consapevole e percorsi di educazione urbana a 4 zampe. Durante la giornata ci sarà un altro appuntamento, dedicato ai giovani partecipanti all’iniziativa Clorophilla, a cui verranno consegnate le credenziali degli animali con tanto di timbratura. Domenica 2 ottobre tutti a Pratogiardino. Dalle 9 alle 17 una serie di iniziative dedicate agli animali, tra cui l’expo amatoriale, a cura delle associazioni, condotta da Roberto Sciorilli e aperta a tutti i cani. Di razza e non. La prima gara è prevista la mattina alle ore 10, la seconda alle ore 15,30. In programma diverse dimostrazioni di sport cinofilo ed educazione cinofila, a cura del centro La Cavallara e mr Wolf.

La due giorni è stata presentata lo scorso 28 settembre a Palazzo dei Priori dall’assessore al benessere animale Elena Angiani e dai consiglieri comunali delegati Francesco Buzzi (benessere animale), Alessandra Croci (promozione Via Francigena e Giubileo 2025), alla presenza dei rappresentanti delle associazioni coinvolte: Maria Antonietta Stella e Ornella Caporossi (Amici Animali), Paola Pallotta (Musi Sereni) e Cristiano Zappi (Mi fido di Fido). Alla conferenza ha preso parte anche Mr Wolf, all’anagrafe Sergio Maria Stefani, istruttore cinofilo, impegnato sul campo nelle varie iniziative in programma durante la due giorni.