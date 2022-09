Ciambella: “Dolore per la scomparsa di Ruben”

NewTuscia – VITERBO – Mi stringo al dolore della famiglia del vicesindaco Francesco Ciarlanti per la tragica scomparsa del figlio. Una morte che sconvolge l’anima e alla quale è difficile dare spiegazioni. Dai messaggi che ho potuto leggere e dai tanti amici che ne hanno sottolineato le doti speciali, Ruben era un ragazzo che illuminava la vita e il suo ricordo viva per sempre. Rinnovo il cordoglio e l’abbraccio ai genitori in questo terribile momento.

Luisa Ciambella