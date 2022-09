Blera in lutto per Ruben Ciarlanti

NewTuscia – BLERA – Blera piange la scomparsa del 22enne figlio del vicesindaco di Blera. La tragedia ieri sera, quando Ruben Ciarlanti, mentre gocava a calcetto nel campo comunale del paese si sarebbe accasciato a terra accusando un malore improvviso; nonostante l’immediato soccorso del 118, allertato da amici e presenti, non ci sarebbe stato nulla da fare.

I funerali si svolgeranno domani primo ottobre alla chiesa di Blera, Santa Maria Assunta in cielo, alle 15.00.

L’amministrazione comunale, di cui il padre del ragazzo fa parte ricoprendo la carica di vicesindaco e prima ancora quella di sindaco è in lutto. Ilprimo cittadino Nicola Mazzarella si sfoga con un lungo post sui social. “Questa mattina ci siamo svegliati disorientati, sperando che fosse solo un brutto sogno. Ho scritto e cancellato queste parole tante volte, come se questo semplice gesto potesse far tornare indietro il tempo e restituirci Ruben, un ragazzo dal cuore grande; così grande da essersi stancato di battere, lasciando in tutti noi un vuoto inaccettabile.

Purtroppo non è possibile cancellare né comprendere una tragedia come questa. Oggi non ci sono parole, ma solo le lacrime e il dolore straziante di tutta la nostra comunità che si unisce al dolore della famiglia. Per domani abbiamo proclamato il lutto cittadino, nel giorno del saluto a Ruben, un figlio della nostra comunità. Ruben lascia in tutti noi il ricordo indelebile del sorriso con il quale affrontava la vita. Che la positività e la generosità che ha sempre regalato a chi ha avuto la fortuna di conoscerlo siano di esempio per tutti, per non disperdere il patrimonio che Ruben, nella sua vita troppo breve, ci ha lasciato.

Buon viaggio Ruben”