Parliamo ancora di Napoli, Napoli non basta mai

NewTuscia – ROMA – Ci serve, oggi più che mai, quella filosofia, quell’ amore per lo stare insieme, per il sole, il mare, la bella musica. A Napoli e dintorni, infatti, la bellezza è di casa. Lì la Natura è esplosiva, ed è un’esplosione che fa solo bene all’anima. Ci ritroveremo, perciò, tutti in questa città unica e lo faremo cantando, recitando, ”macchiettando”, ridendo ed emozionandoci come sempre.

Protagonisti l’attore napoletano Ottavio Buonomo insieme a Emanuela Mari, artista poliedrica da sempre amante “estrema” della cultura napoletana.

A corroborare tutto ciò, l’allegra e stravagante compagnia del sig. Bonaventura, personaggio del passato un po’ svampito, un po’ fortunato, un po’ fatalista, un po’ come il mondo napoletano. Lui sarà presentato da Maddalena Menza, autrice del libro a lui dedicato “Sergio Tofano e il signor Bonaventura” la quale, grazie a questa pubblicazione, ha ricevuto e sta ricevendo molti riconoscimenti in tutta Italia, segno del bisogno di antiche e semplici emozioni in un contemporaneo storico tanto travagliato.

C’è tutto, quindi, per trascorrere una serata davvero particolare e piena di buonumore.

Domenica, 9 Ottobre, ore 19.00 a “La Botticella folklore romano”,

Via di Monte Testaccio 25, Roma

Spettacolo 12 euro. Cena e spettacolo 22 euro.

Prenotazioni 338.4723585