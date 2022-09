Il Punto sulla 4° giornata di serie D

F.S.

Turno infrasettimanale per la serie D, visto il turno di riposo di domenica. Ok la capolista Arezzo (12 punti) che centra la quarta vittoria consecutiva, vittima questa volta della squadra amaranto è il Terranuova Traiana (3) 2-0, Convitto e Castiglia in rete.



Ok la Pianese (10) che supera la Sangiovannese (6), vantaggio ospite con Baldesi, nella ripresa Kondaj e Lepri ribaltano la situazione. Continua il momento positivo della Flaminia (9) che sbanca il terreno del Tau Altopascio (4), i civitonici sbloccano il match a metà del primo tempo con Jacopo Sciamanna su calcio di rigore, nella ripresa un altro calcio di rigore realizzato questa volta da Wilson Cruz, Dorin Sirbu sigla il tris.



Bene il Livorno (9) che regola 2-0 il Seravezza (4), in rete Lucarelli e Belli. Ok il Trestina (7) che batte 2-1 il Gavorrano (4): Belli e Della Spoletina per i locali, Ampollini per gli ospiti. Ostia Mare (4) Ghiviborgio (6) 1-1: Pera porta avantI gli ospiti, Milani pareggia.



Primo successo per il Grosseto (3) che espugna Ponsacco (6) 3-0, a segno Rotondo (doppietta) e Tripicchio. Il Montespaccato (4) supera il Città di Castello (5), Pollace IN GOL. Poggibonsi (4) Orvietana (1) 2-2: in rete Mignani, Riccobono per i locali, Tomassini e Traore per gli ospiti.