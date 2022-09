Bedini-Narduzzi (FdI): “Grazie all’impegno di FdI approvata in Regione la legge sull’apicoltura”

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. Dalla Regione Lazio arrivano buone notizie con il via libera alla legge sull’apicoltura e al Piano settoriale di intervento per la tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario.

Il Consiglio regionale ha approvato il Testo unificato concernente “Disposizioni per la salvaguardia, valorizzazione ed esercizio dell’apicoltura” e la proposta di deliberazione consiliare n. 81, concernente “Piano settoriale di intervento per la tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario (LR 15/2000). Quinquennio 2022-2027”.

Queste due misure normative hanno una precisa rilevanza in ambito agricolo e ambientale e sono il frutto del lavoro coordinato tra le forze politiche in campo. Grazie al costante e attento lavoro del consigliere regionale Giancarlo Righini di Fratelli d’Italia, che ringraziamo calorosamente, si è arrivati ad un risultato per niente scontato.

Invero, la Regione Lazio diventa un esempio virtuoso per il resto dell’Italia, essendo una delle poche regioni ad essere munita di una legislazione riguardante le api e la loro tutela.

In effetti, gli interventi normativi, di cui sopra, perseguono uno scopo di assoluta importanza: proteggere il nostro ecosistema e garantire la buona salute della biodiversità.

Costanza, dialogo e continuo confronto tra il Dipartimento regionale Agricoltura Fdi e il Dipartimento provinciale FdiVt sono i fattori che hanno permesso di ottenere questi, e altri, ottimi risultati per l’agricoltura laziale.

Roberto Bedini, coordinatore regione Lazio Dipartimento Agricoltura Fdi

Pietro Narduzzi, responsabile provinciale Dipartimento Agricoltura FdiVt