6. Carenze alimentari: quali sono le più diffuse?

NewTuscia – Le carenze alimentari sono causate dalla mancanza di una quantità sufficiente di determinati nutrienti nella dieta. Questi nutrienti possono essere vitamine, minerali come il magnesio e il ferro, o fibre. Anche se alcune persone pensano di seguire una dieta ben bilanciata, potrebbero comunque soffrire di determinate carenze. Il modo migliore per saperlo con certezza è sottoporsi a specifici esami del sangue, individuando il prima possibile i sintomi di questa condizione. Noi oggi scopriremo quali sono le carenze alimentari più diffuse, insieme ad alcune info utili sugli integratori.



Quali sono le carenze alimentari più diffuse?

Si comincia con una carenza piuttosto diffusa in Italia e non solo, ovvero quella relativa al magnesio. Questo minerale gioca un ruolo fondamentale per il benessere del nostro organismo, e una sua carenza può portare a problematiche come i crampi, l’irritabilità, le difficoltà di concentrazione e i problemi di memoria. Il modo migliore per prevenire questi sintomi è consumare alimenti ricchi di questo minerale, come il mais, le mandorle, i carciofi e i legumi, o in alternativa ricorrere ad un integratore di magnesio, come si spiega negli approfondimenti online.

Anche la carenza di ferro rientra in questa lista, ed è responsabile di condizioni come l’anemia. Secondo il National Institutes of Health, si tratta della carenza nutrizionale più comune al mondo. Il modo migliore per aumentare le quantità di ferro nell’organismo è consumare cibi come la carne rossa, il pollame, il pesce, i legumi e le verdure a foglia verde. Anche in questo caso gli integratori possono aiutare, ma facendo attenzione a non esagerare, perché l’abuso di ferro può causare diversi effetti collaterali (compreso l’avvelenamento).

Un’altra carenza alimentare comune riguarda la vitamina D, essenziale per l’assorbimento del calcio e la salute delle ossa. Ci sono diversi metodi per aumentare la quantità di vitamina D presente nell’organismo, dalla dieta fino ad arrivare all’uso di integratori vitaminici. Inoltre, molti esperti consigliano di trascorrere del tempo all’aria aperta, perché la luce solare aiuta a sintetizzare questa vitamina.

Infine, altre carenze alimentari piuttosto comuni sono quelle riguardanti la vitamina B12 (che può portare all’anemia) e il calcio.



Integratori alimentari: istruzioni per l’uso

Abbiamo visto che è possibile risolvere alcune carenze alimentari consumando alimenti specifici o assumendo integratori. Ma come devono essere utilizzati? Innanzitutto, bisogna tenere presente che gli integratori non sono la panacea di tutti i mali, e non possono in alcun modo sostituire una dieta equilibrata. Inoltre, devono essere assunti solo se consigliati da un medico o da un nutrizionista qualificato, perché potrebbero avere effetti collaterali, o entrare in conflitto con determinate terapie farmacologiche.

In secondo luogo, non bisogna abusarne. Le dosi consigliate dal libretto informativo e dal medico devono essere rispettate, perché un eccesso di alcuni nutrienti può causare problemi come calcoli renali o altre condizioni debilitanti (abbiamo già citato l’avvelenamento da ferro). Infine, è importante ricordare che un integratore alimentare non può compensare anni di abitudini alimentari scorrette, o uno stile di vita sedentario. È solo un supplemento che può aiutare a migliorare il nostro benessere, se assunto nella maniera corretta.