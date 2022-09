Omicidio Bramucci, Bacci e La Pietra davanti al riesame

Salvatore Bramucci

NewTuscia – SORIANO NEL CIMINO – Con due arresti e tre indagati a piede libero per l’omicidio premeditato in concorso del pregiudicato 58enne Salvatore Bramucci avvenuto il 7 agosto nelle campagne di Soriano nel Cimino, le indagini delle forze dell’ordine proseguono senza sosta. Oltre ai presunti killer che si trovano a Mammagialla da circa due settimane, si stano controllando anche le posizioni di Sabrina Bacchio, cognata della vittima e il suo compagno d’origine romena, Costantin Dan Pomirleanu, rispettivamente di 47 e 32 anni,oltre al pluripregiudicato Alessio Pizzuti.

A quest’ultimo sembrerebbe che Bacci abbia telefonato la mattina del giorno del sopralluogo e quello del delitto, ma il suo ruolo rimane ancora da definire. Finora è stato sottoposto al test del Dna Pomirleanu da confrontare con quelle estrapolate da un mozzicone di sigaretta repertato sulla scena del crimine.

Intanto, i presunti killer sono stati convocati davanti al Tribunale del riesame di Roma: Tonino Bacci ha rinunciato a discutere l’istanza al tribunale della libertà presentata immediatamente dopo l’arresto, mentre Lucio La Pietra, spera nell’accoglimento della sua richiesta di attenuazione o revoca della misura di custodia cautelare. Il legale spiega come il suo assistito sostenga di non essere a conoscenza dell’omicidio, e che tabulati telefonici e Gps della macchina non sono sufficienti a provare che La Pietra sia salito su quella macchina e che si sia recato a Viterbo.

Essendo ancora in corso le indagini, il tribunale si è riservato e la discussione ha versato sugli argomenti finora emersi.