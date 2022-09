Gravi due giovani finiti fuori strada con la moto

NewTuscia – FABRICA DI ROMA – Gravi le condizioni di due giovani che poco dopo la mezzanotte nei pressi del Parco Falisco a Fabrica di Roma sono finiti fuori strada con la moto. Sul mezzo a due ruote c’erano un ragazzo e una ragazza trasportati poi all’ospedale in codice rosso, seppure sembrerebbe non in pericolo di vita.

Le cause dell’incidente rimangono sconosciute. al momento. Sul posto erano presenti oltre ai sanitari del 118, i carabinieri per effettuare i rilievi del caso.