FDI Castel Sant’Elia: “Grazie a tutti i cittadini che ci hanno votato”

CASTEL SANT'ELIA – "Il Circolo FDI di Castel Sant'Elia in seguito al grande successo elettorale del partito ringrazia vivamente tutti i cittadini che, domenica 25 settembre, si sono recati ai seggi e hanno permesso di raggiungere un risultato entusiasmante, che ci rende particolarmente orgogliosi, non solo perché FDI è risultato il primo partito del paese, ma per la percentuale di consensi riscontrata pari al 43,3% al Senato e 43,7% alla Camera rispetto al totale dei votanti.

I nostri ringraziamenti vanno non solo al nostro leader Giorgia Meloni, dalla grande forza trainante, ma anche a chi ha saputo far crescere il partito con un lavoro meticoloso e proficuo nell’intera Tuscia come l’On. Mauro Rotelli, con il quale ci congratuliamo per la rielezione e il coordinatore provinciale Massimo Giampieri. Inoltre, le nostre congratulazioni vanno all’On. Paolo Trancassini, anche lui confermato alla Camera dei Deputati, dove ora rappresenterà anche il nostro territorio. Ovviamente, parte del merito va riconosciuto anche a tutte quelle persone, amministratori, militanti o sostenitori che, nel nostro territorio, hanno lavorato con dedizione ed impegno rendendo possibile il raggiungimento di questo eccezionale traguardo”.

Claudio Darida – portavoce del Circolo FDI di Castel Sant’Elia