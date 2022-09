Elezioni. Il dirigente Palozzi: “Ringrazio tutti coloro che hanno rinnovato la loro fiducia in FI”

UN SOSTEGNO GENEROSO CHE CI CONFORTA E CI FA GUARDARE AVANTI

NewTuscia – ARLENA DI CASTRO – Domenica 25 siamo stati chiamati ad esercitare il nostro compito con grande impegno e senso, dando una prova di grande responsabilità.

I tempi che stiamo vivendo chiedono grande efficienza al nostro lavoro istituzionale ma anche una grande e costante partecipazione sociale. Il Paese è tenuto a rilanciare la sua competitività economica ed energetica, in un mondo che è divenuto un mercato globale.

L’ Europa, della quale siamo indissolubilmente soci fondatori, ha bisogno del nostro continuo apporto di iniziative politiche per accrescere l’integrazione e le regole costituzionali comuni.

Forza Italia è il perno insostituibile del centrodestra, il cuore pulsante del Partito Popolare Europeo. Per questo ringrazio ancora una volta tutti gli elettori che hanno sostenuto e creduto nelle nostre potenzialità.

Ringrazio il commissario comunale di Fabrica di Roma, Alfonso Pieri, i consiglieri comunali di Carbognano Rossano Baldinelli e Marco Caccia per il risultato ottenuto in questa difficile campagna elettorale. Questo territorio può dare una spinta importante in termini di rinnovamento e radicamento.

Un ringraziamento particolare va al nostro Commissario Provinciale Andrea Di Sorte, per la sua organizzazione, per la sua presenza e per averci dato gli strumenti necessari per portare a casa un ottimo risultato, da dove poter ripartire per costruire le prossime elezioni amministrative.



Piero Palozzi, consigliere comunale di Arlena di Castro