Alberi in Festa. Verde&futuro: un pomeriggio per la cura

NewTuscia – CAPRANICA – Riceviamo e pubblichiamo. Alessandro e Michela hanno colto al volo un invito che di recente abbiamo rinnovato on-line (e non solo!). Negli spazi de La Trinità – il nostro grande giardino da generazioni – si possono infatti ideare insieme tanti progetti aperti al pubblico. Creando e alimentando reti interessanti e costruttive. Intorno ad argomenti diversi e che comunque ci coinvolgono tutti, nella natura.

Allo stesso modo, nel tempo, ci è già capitato di realizzare appuntamenti diversi. Spesso l’abbiamo fatto in collaborazione con associazioni, aziende, reti di professionisti e privati. Così abbiamo proposto formazione, gioco, cultura e relax. E questo modo di ‘lanciare l’incipit’ ci piace talmente che ne vogliamo adesso fare un sistema: un metodo utile alle relazioni, sia amicali che professionali. A misura di giardino.

Dunque oggi, grazie all’input di Alessandro e Michela, spalanchiamo di nuovo i cancelli alla condivisione. Lo facciamo in particolare ponendoci un paio di domande, utili a focalizzare una strada davvero vantaggiosa e non banale. Intorno a una sorta di ‘festa dell’albero’ a nostra immagine e somiglianza (non sovrapponibile a quella mondiale di novembre, ma ad essa idealmente collegata e propedeutica, con gli stessi principali intenti più… Qualcosa di ‘speciale’).

Quindi, dopo una prima tempesta d’idee, siamo in grado di formulare in modo ancora più puntuale gli obiettivi iniziali di questo pomeriggio di ottobre: obiettivi che devono essere molto chiari, sia per chi parteciperà come ospite dell’evento sia per la nostra azienda. E per La Trinità, che con i suoi alberi da più di un secolo e mezzo completa in modo personalissimo (a metà tra parco e campagna) il verde di Capranica e della Tuscia.

Sì. L’idea condivisa da Alessandro e Michela nasce, anzitutto, dal tema degli alberi e dello stoccaggio del carbonio: tema necessario, ma – ahinoi – spesso ormai proposto in modo un po’ ripetitivo e dunque banalizzante. Perciò la prima domanda che ci facciamo insieme a loro è: come possiamo, noi che davvero abbiamo a cuore il problema per via del nostro lavoro, proporre un appuntamento che porti

un reale beneficio, essendo approfondito al giusto livello e non solo suggestivo sul momento?

La risposta – insita nelle scelte sintetizzate in queste righe – è nella parola ‘cura’. Quello che noi vogliamo proporre a clienti e amici non è solo il (solito) invito a piantar semini nella terra: quando lo faceva Pierluigi Nicolini non era ancora di moda e resta un modo bellissimo, ad ogni età, per dare un segnale di rispetto e di partecipazione attiva… Ma non basta più ed è diventato un po’ una tendenza che rischia persino di diventare superficiale. E come tutte le tendenze ridondanti può – per paradosso – generare persino noia o addirittura diventare controproducente (morta una piantina o ti passa la voglia o ne pianti un’altra… Insomma, usa e getta il verde? Beh, proprio no: grazie!!).

Ci vuole allora una buona dose di autocritica e un piano diverso. Perciò noi vogliamo (anzi, dobbiamo!) caricare questo invito di maggiori significati e risultati. Per cominciare parlando di rispetto delle piante che già abbiamo: appunto ALBERI in festa, cioè sani e sorretti nel tempo dall’attenzione dell’uomo, che non ne riceve in cambio solo molto ossigeno per il corpo bensì anche aria per la mente.

Vogliamo portare i nostri clienti e amici a valutare l’importanza (non solo da oggi…) di ripristinare regolarmente il verde in ambito cittadino, ma anche fuori città dove sembra essercene abbastanza. Già, ci dobbiamo porre il target di piantare e manutenere (molto se non soprattutto) pure il verde extraurbano, dove la natura ci sta ancora favorendo con colline dolci e rigogliose, che non di meno necessitano di consapevolezza e impegno costante.

Con parole ed esempi semplici (ma non semplicistici), i nostri arboricoltori e l’ingegnere industriale Alessandro (che da qualche anno si interessa anche dei temi della sostenibilità ambientale) porteranno chi vorrà partecipare a questo appuntamento di ottobre alla ricerca di qualche notizia in più e di maggiori nessi tra la coltura degli alberi, l’abbattimento del carbonio, le isole di calore e le possibilità offerte dall’economia circolare. Restando poi a disposizione – per chi ne avesse voglia e bisogno – con immediati consigli pratici o successive consulenze più approfondite.

Certo questo approccio sarà comunque contornato dalla genuinità della festa e da alcuni gesti simbolici, tra i quali resta la messa a dimora di un grande albero. Però a tutto questo ci si impegna a dare connotati e contenuti nuovi, molto incentrati sulla consapevolezza dell’impegno successivo che richiede una pianta (anche in un’ottica circolare!), piuttosto che su altri dati ormai condivisi ovunque.

La Trinità, col suo bel patrimonio di piante, deve essere il primo plus di questa occasione d’incontro: deve parlare di futuro partendo da un passato da imitare: la volontà di una famiglia che ha saputo allevare piante altissime, spesso difficili anche da tenere in buono stato e tuttavia ancora così importanti. Per l’ambiente, per la salute, per il lavoro.

Cosa c’è di più circolare di questo? Cosa c’è di più green di questo? Abbiamo cominciato in ‘tempi non sospetti’ e siamo ancora qui. Il nostro non è certo un greenwashing (ne abbiamo parlato di recente anche nel nostro blog):

E di questo non possiamo che andare fieri.

Tuttavia anche il nostro impegno storico non deve registrare battute d’arresto. Anzi, deve arricchirsi di sempre maggiore critica e inestinguibile pazienza: ogni giorno ci vogliono anche da parte nostra azioni più forti e incisive, continuative e serie. Altresì (perché no?!) partendo da occasioni ‘divulgative’, in apparenza più leggere, come questa. Senza mai sperperare le competenze e le peculiarità che ci contraddistinguono: per l’esperienza lunghissima nella paesaggistica e – nello stesso tempo – per il know-how delle nuove generazioni di tecnici che abbiamo la fortuna d’incontrare sulla nostra via. Anzi, tra i nostri viali.

una proposta partita da:

dott. ing. Alessandro Peruzzi

(ingegneria industriale | economia circolare)

dott.ssa Michela Orsi

(medico chirurgo)

un progetto creato in stretta collaborazione con LVN:

Rosa Benedicta Nicolini

(ufficio comunicazione)

dott. agr. Leone Davide Mancini, PhD

(arboricoltore)

dott.ssa Agnese D’Agostino

(tirocinante con una tesi sull’ecosofia)

l’illustrazione che caratterizza l’evento è di Caterina Martusciello

il ritratto del filosofo Henry David Thoureau (‘spirito guida’ dell’evento) è di Letizia Nicolini

nel calendario della Rete lancia L’INCIPIT1

Rosa Benedicta Nicolini

Linea Verde Nicolini srl