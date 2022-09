Tre anni dalla morte di Don Bernini

NewTuscia – NEPI – A tre anni dalla morte, ricordiamo, con affetto, stima e gratitudine, don Dante Bernini costruttore di Pace

Il 27 settembre 2019, nella sua casa a La Quercia (Viterbo) moriva S.E. mons. Dante Bernini.

Oggi a tre anni dalla sua scomparsa esprimiamo ancora una volta la nostra infinita gratitudine per la sua vita spesa a servizio e nell’impegno per la pace, la giustizia, in difesa dei diritti di tutte le persone e particolarmente dei più poveri, dei migranti, del Creato e in azioni e progetti di solidarietà realizzati anche nei paesi africani.

Don Dante Bernini è stata una delle figure più fulgide, di esempio e riferimento nell’impegno per la Pace e la nonviolenza in Italia e in Europa.

Negli anni passati, è stato presenza preziosa e insostituibile in tante nostre iniziative svoltesi a Nepi.

In tempi bui come questi, gravati dall’incertezza e sofferenza per le sorti del genere umano anche a causa della guerra in Ucraina, le conseguenze drammatiche e dolorose della pandemia da Covid 19, le sanguinose guerre senza fine sparsene mondo, le violenze indicibili, l’indifferenza e mancanza di umanità soprattutto nei confronti dei più poveri, delle persone più fragili e tra questi i migranti, abbiamo sempre più bisogno di guardare alla vita e all’esempio di persone come don Dante Bernini.

A lui va per sempre tutto il nostro affetto, riconoscenza e gratitudine.

Il 10 maggio 2022 a Viterbo nella Sala Regia , nel centenario della nascita, gli è stato dedicato il convegno di studi ” Ricordando don Dante Bernini, luminoso uomo di pace in questi tenebrosi giorni di guerra”

Di seguito una breve nota biografica con le motivazioni del riconoscimento che la città di Viterbo gli ha tributato nel 2014 nella Giornata internazionale della nonviolenza.

Comitato Nepi per la Pace