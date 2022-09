Sulle tracce del mistero, al via la 9^ stagione

NewTuscia – VITERBO – Sulle tracce del mistero, il programma ufficiale della 9^ edizione della serie di appuntamenti ad ingresso libero che avrà luogo il 7 – 8 – 9 ottobre 2022 a Viterbo, presso la ex chiesa S. Maria della Salute. Di seguito il programma completo.

VENERDI 7 OTTOBRE, ore 21:00

VIAGGIO DENTRO LA TUSCIA MISTERIOSA

Accadimenti e storie incredibili ci inducono a visitare luoghi magici e suggestivi nei quali ancora dimorano energie che sussurrano risposte ai grandi quesiti.

Sta al visitatore porsi nella modalità corretta di ascolto.

L’associazione Sulle Tracce del Mistero vi accompagna dentro esperienze sensoriali uniche, che sono capaci di stimolare il desiderio intimo di maggiore consapevolezza.

Relatore: Lorenzo Varrecchione (Gruppo Prisma)

SABATO 8 OTTOBRE, ore 16:00

ARCHEOLOGIA MISTERIOSA E ANTICHI DEI

Reperti archeologici inspiegabili e culti antichissimi raccontano storie di civiltà del passato dotate di conoscenze straordinarie. Come facevano a possederle? Qualcuno gliele aveva donate?

Indagine tra miti e scienza del passato a caccia di risposte.

Relatore: Victor Nunzi, ricercatore e scrittore.

SABATO 8 OTTOBRE, ore 18:00

IL MESMERISMO E GLI ALBORI DELL’IPNOSI

Magia o scienza?

Le teorie e gli esperimenti che agevolarono lo sviluppo degli studi sulla ipnosi e il “sonno magnetico” indotto. I singolari fenomeni accaduti in ospedale sotto gli occhi dei medici.

Un mistero che potrebbe essere svelato alla luce delle moderne teorie sulla realtà fisica?

Relatrice: Ester Patricia Ceresa, ipnologa.

SABATO 8 OTTOBRE, ore 21:00

POSSESSIONI ANGELICHE E DEMONIACHE

La possessione è un fenomeno che può colpire tanto un essere umano quanto un animale, un luogo oppure un oggetto. Come e perché avviene? Come si determina la natura soprannaturale che opera l’intrusione? Quale potere hanno gli esorcismi e altri rituali?

Viaggio tra storia, scienza e religioni per comprendere il fenomeno.

Relatore: Paolo Franceschetti, ricercatore e scrittore.

DOMENICA 9 OTTOBRE, dalle ore 11:00 alle ore 13:00

SPORTELLO SULLE TRACCE DEL MISTERO E GRUPPO PRISMA

Apertura mattutina al pubblico, durante la quale saranno a disposizione spazi dedicati all’associazione Sulle Tracce Del Mistero ed al gruppo di ricerca PRISMA.

Volete conoscere e saperne di più sulle attività della associazione?

Avete esperienze e fatti anomali che volete raccontare al gruppo Prisma?

Vi aspettiamo durante questo open day! Siamo a vostra disposizione.

DOMENICA 9 OTTOBRE, ore 16:00

GHOST HUNTING, INDAGINI SUL CAMPO

Il GAPI (Gruppo di ricerca Attività Paranormale Italiano) ci conduce nel mondo dei ghost hunters, in cerca di quelle energie che dimorano tra le pareti domestiche di un’abitazione privata, lungo i vetusti corridoi di un castello, in luoghi un tempo vissuti e poi abbandonati dall’uomo. La decennale esperienza del gruppo per raccontare indagini, ricerche e risultati.

Relatrici: Romina Sardi e Katia Grisot, componenti del GAPI.

DOMENICA 9 OTTOBRE, ore 18:00

PRESENZE E FENOMENI MISTERIOSI: ESPLORANDO L’IGNOTO

Cosa abbiamo compreso di quei fenomeni che la scienza ad oggi ancora rifiuta?

A quali verità possiamo dire di essere arrivati e quanto ancora possiamo sperare di poterci spingere avanti nello studio dell’oltre, dell’invisibile?

Il gruppo Prisma e i GHR (Ghost Hunters Roma) proveranno a dare risposte ripercorrendo i casi, le indagini, le esperienze e gli incontri che hanno caratterizzato il loro lungo percorso di ricerca.

Relatori: Daniele Cipriani (Ghost Hunters Roma) e Cristiano De Amicis (Gruppo Prisma)