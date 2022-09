Straviterbo. 13° edizione della manifestazione podistica organizzata dalla Scuola Sottufficiali dell’Esercito￼

Una giornata all’insegna dello sport e della solidarietà con la Scuola Sottufficiali dell’Esercito.

NewTuscia – VITERBO – Domenica 9 ottobre torna la “STRAVITERBO”, manifestazione ludico-sportiva inserita nel circuito “CorrinTuscia”, organizzata dalla Scuola Sottufficiali dell’Esercito, in collaborazione con la “UISP-sport per tutti” e il CONI, con il patrocinio del Comune di Viterbo.

Appuntamento a Prato Giardino per una mattinata dedicata allo sport e al divertimento, che vedrà i più piccoli impegnati nella “MiniSTRAVITERBO” e gli adulti cimentarsi in una corsa podistica amatoriale o competitiva, lungo le vie del centro cittadino, su due percorsi rispettivamente da 5 e 10 km.

Durante tutta la manifestazione si alterneranno numerose iniziative: sistemi di simulazione, giochi, musica, stand espositivi e gastronomici, il tutto all’insegna della solidarietà, perché il ricavato della manifestazione sarà devoluto a favore di un’associazione no profit locale.

La “STRAVITERBO” rappresenta l’atto conclusivo delle celebrazioni con cui il XXIII Corso “ONORE”, giunto al termine del periodo formativo presso la Scuola Sottufficiali dell’Esercito, saluterà idealmente la città che li ha ospitati per oltre due anni. Giovedì 6 ottobre, infatti, gli Allievi marceranno per l’ultima volta indossando l’uniforme storica, lungo le vie del centro, per andare a rendere omaggio a tutti i caduti nell’adempimento del proprio dovere.