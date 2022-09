Elezioni, Gasparri: prosegue mio impegno a servizio della Tuscia 

NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo.

“Il risultato di Forza Italia, in discontinuità con quanto accaduto ultimamente, è un ottimo segnale per il futuro del partito nella Tuscia” così il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri all’indomani della sua elezione al Senato della Repubblica nel collegio Lazio 2 che comprendeva anche la provincia di Viterbo. “Personalmente – prosegue Gasparri – non sono un visitatore occasionale di Viterbo e del suo territorio. Ho una consuetudine decennale che mi ha sempre visto impegnato, con i tanti amici che nel corso degli anni hanno militato al mio fianco, nelle vicende cittadine e della provincia. Per questo, così come ho ribadito anche in questa campagna elettorale, mi ritengo a tutti gli effetti un parlamentare del territorio e proseguirò con i dirigenti di Forza Italia, che ringrazio per il grande impegno profuso per il successo del partito, il lavoro a servizio dei cittadini, delle associazioni di categoria e delle aziende che operano nel viterbese. Già nei prossimi giorni ci vedremo per pianificare insieme il lavoro e per dare seguito agli impegni che abbiamo preso nel corso degli incontri di questo mese e per rafforzare la presenza di Forza Italia nella Tuscia” conclude Gasparri.