Di Risio (FdI) : “A Fabrica di Roma risultato straordinario per Fratelli d’Italia”

NewTuscia – FABRICA DI ROMA – Riceviamo e pubblichiamo.

Carissimi Fabrichesi, quello che ci racconta questa vittoria è che le scommesse apparentemente impossibili sono possibili.

Nel nostro paese ben1486 cittadini hanno scelto di dare fiducia a Fratelli d’Italia e a Giorgia Meloni. Non riuscendo a ringraziare tutti uno per uno ho ritenuto opportuno rendervi omaggio e ringraziarvi pubblicamente.

Nella vita le scorciatoie sono un’ illusione ed è con questo spirito che ho accettato di portare a Fratelli d’Italia e al mio amato paese un piccolo contributo alla realizzazione di un sogno, non per me ma per una comunità intera.

Fabrica di Roma ha scelto e io in qualità di portavoce non posso non essere orgogliosa del risultato ottenuto.

Continuerò insieme a tutto il Direttivo di Fratelli d’Italia e ai nostri dirigenti provinciali e nazionali a lavorare costantemente sul territorio con la correttezza e l’impegno che da sempre ci contraddistingue. Contribuirò in prima persona a far crescere il nostro paese, portare proposte e ascoltare le esigenze di tutti voi.

Questa vittoria di FDI è solo l’inizio, un traguardo da dove iniziare una nuova corsa e uno stimolo a fare ancora meglio.

Grazie a tutti voi.. grazie a tutti gli iscritti del nostro circolo, il loro impegno è stato determinante per il raggiungimento di questo risultato…e ora avanti tutta!

Maria Serena Di Risio

Portavoce circolo Fabrica di Roma