NewTuscia – TARQUINIA – Nell’ambito delle iniziative per il centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini, sarà proiettato al Teatro Comunale Rossella Falk il docufilm “un intellettuale in borgata” del regista Enzo De Camillis, tratta dal libro “Io so…”, scritto dallo stesso regista.



Il docufilm ripercorre, attraverso varie testimonianze, l’esperienza romana di P.P. Pasolini, descritta dalle parole di intellettuali dell’epoca quali Stefano Rodotà, Gianni Borgna o dai ragazzi di vita di Monteverde.



Alla serata parteciperà anche l’attore viterbese Marco Rossi, narratore di comunità, membro onorario dell’Actors Studio di New York, esperto dell’opera pasoliniana e conoscitore delle vicende che legano Pasolini e la Tuscia.



Teatro Comunale Rossella Falk, sabato 1 ottobre ore 17:30, ingresso libero.