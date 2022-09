Un successo l’edizione 2022 di “Cinema&Terme”

NewTuscia – VITERBO – Cinema&Terme si è conclusa venerdì 23 settembre nella splendida cornice delle Terme dei Papi. La rassegna cinematografica dedicata al cinema ed al benessere, per nutrire corpo e spirito, ha animato tre splendide serate del settembre viterbese con la sua formula ormai collaudata: ingresso alla piscina monumentale delle Terme dei Papi, un primo accompagnamento musicale curato da JazzUp Festival con il Sax del Maestro Marcello Balena, la proiezione di un film, preceduta dall’incontro con un ospite legato alla pellicola, curato dalla direzione di Est Film Festival e Civita Cinema, il tutto mentre si viene cullati dalle calde acque termali. Un evento davvero unico, in grado di unire cultura e benessere fisico in un momento in cui forse nulla è diventato più importante.

I direttori artistici dell’iniziativa, Vaniel Maestosi, Glauco Almonte e Giancarlo Necciari hanno commentato: “Siamo davvero felicissimi di essere riusciti a realizzare quest’anno tre appuntamenti di questo evento così prezioso. Ringraziamo di cuore tutta la Famiglia Sensi delle Terme dei Papi e gli Sponsor pubblici e privati, per aver creduto anche in tempi difficili in questo gioiello di cultura“.

Cinema&Terme ha regalato quest’anno, al pubblico tre occasioni uniche di fruizione di cinema italiano dall’interno della monumentale piscina termale. “Siamo felici di aver potuto proseguire con questo progetto a cui teniamo davvero moltissimo – ha dichiarato Marco Sensi a nome dell’intera Famiglia che gestisce le Terme dei Papi – Grazie agli organizzatori e alla loro perseveranza, non hanno mai mollato e hanno riportato Cinema&Terme al suo splendore”.

Tre appuntamenti con 3 splendidi film italiani: venerdì 9 settembre il regista Salvatore Allocca ha presentato il suo ultimo film Mancino Naturale con Claudia Gerini e Francesco Colella. Durante l’appuntamento di venerdì 16 settembre il pubblico delle Terme ha assistito alla proiezione di C’era una volta il crimine ultimo film della trilogia di Massimiliano Bruno, con Marco Giallini, Gianmarco Tognazzi, Giampaolo Morelli, Carolina Crescentini. Venerdì 23 settembre ultimo appuntamento di Cinema&Terme tutto al femminile con il film di esordio della regista Giorgia Farina “Amiche da morire” con Claudia Gerini, Sabrina Impacciatore e Cristiana Capotondi.

La lunga lista di eventi organizzati dall’Associazione Culturale Factotum nel 2022 prosegue. La stagione è partita a luglio con la 6° edizione di Civita Cinema a Bagnoregio, è proseguita poi a luglio a Montefiascone con il 16° Est Film Festival. A settembre il 6° Cinema & Terme alle Terme dei Papi di Viterbo, ad ottobre i riflettori si accenderanno sulla musica del 17° JazzUp Festival, quest’anno per la prima volta in edizione autunnale al Teatro San Leonardo di Viterbo dal 21 al 29 ottobre.

Cinema e Terme si realizza grazie al sostegno e al contributo di: Mic – Direzione Cinema e Audiovisivo, Regione Lazio, Comune di Viterbo, Fondazione Carivit, Università degli Studi della Tuscia, Roma Lazio Film Commission, Menichelli 1912, Ambrosi Auto Group.

