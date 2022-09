L’esito delle elezioni con la prospettiva del governo di  Centrodestra

L’augurio agli eletti della Tuscia ed alle opposizioni per un impegno al servizio del benessere dello sviluppo diffuso di cittadini, famiglie ed imprese, nessuno escluso

Stefano Stefanini

NewTuscia – VITERBO – Gli eletti scaturiti dalle elezioni politiche sono: Mauro Rotelli, Claudio Durigon, Paolo Trancassini (Collegio Rieti), con Francesco Battistoni eletto nelle Marche .

Dai risultati ufficiali nella Tuscia Fratelli D’Italia è risultato il primo partito sia al Senato (40,68%) che alla Camera (40,07%), risultati che superano il dato nazionale. Pd al secondo posto con il 13,76% (13,95% alla Camera), segue il Movimento 5 stelle con circa il 12%. La Lega si ferma al 7% al Senato e arriva al 7,63% alla Camera, Forza Italia è al 7.04% al Senato e alla Camera ottiene il 6,70%.

Tra i candidati del viterbese per l’unimominale, compresi quelli che hanno concorso in altre regioni sono stati eletti Francesco Battistoni nelle Marche, Claudio Durigon (Lega) con il 52,03%, Paolo Trancassini (FdI) con il 50,99% e Mauro Rotelli (FdI), quest’ultimo riconfermato con 106.168 voti (52,82%).

Francesco Battistoni, candidato al Senato FI per il centrodestra nel collegio di Ascoli Piceno, è nuovamente confermato con il 47,66%, e sempre al Senato Claudio Durigon è stato eletto con 52,03% di preferenze. Alessandro Mazzoli (Pd) per il centrosinistra invece si ferma al 21,59%, Massimo Erbetti per il Movimento 5 Stelle al 13,82%, Alessandro Sterpa ottenuto il 5,97%.

Per il centrosinistra, alla Camera Lidia Ferretti è arrivata al 21,30%, Rosita Cicoria di Movimento 5 Stelle al 14,04%, Luisa Ciambella con Azione 6,21%. Alessandra Clementini per il centrosinistra al 23,08%, Roberto Casanica (M5s) al 14,27%, Vincenzo Morelli (Calenda) al 6,15%.

Tra quelli che non ce l’anno fatta ad entrare in Parlamento con il proporzionale, il senatore Umberto Fusco (Lega), Enrico Panunzi (Pd), Filippo Rossi e Vittorio Sgarbi.

Ecco le prime dichiarazioni di Giorgia Meloni sui risultati del suo partito e della coalizione di Centrodestra. “I dati sono ancora non definitivi, però mi pare che da quello che emerge si possa dire che dagli italiani in queste elezioni è arrivata un’indicazione chiara per un governo di centrodestra a guida Fratelli d’Italia.

E quindi probabilmente è il tempo in cui gli italiani potranno nuovamente avere un governo che esce da una loro chiara indicazione alle urne, una cosa con cui credo e spero che tutti vorranno fare i conti.

Abbiamo vissuto una campagna elettorale oggettivamente non bella, con toni al di sopra delle righe, violenta, aggressiva, che noi abbiamo subito.

Però penso che la situazione nella quale l’Italia versa, l’Ue versa, una situazione con la quale dobbiamo confrontarci, sia una situazione particolarmente complessa che richiede il contributo di tutti, un clima sereno, un rispetto reciproco che è alla base del confronto in qualsiasi sistema democratico. Io posso essere rammaricata ancora per i dati sull’astensionismo. Dobbiamo ricostruire il rapporto tra Stato e cittadini, perché siamo cittadini liberi e non sudditi.”

Giorgia Meloni aggiunge poi:

“Il fatto che FdI sia il primo partito in Italia significa tante cose per tanti di noi, questa è una notte di orgoglio, di riscatto, di lacrime, di abbracci, di sogni, di ricordi. È una vittoria che voglio dedicare a quelle persone che non ci sono più e meritavano id vedere questa nottata.

Ma quando questa notte sarà passata dobbiamo ricordarci che non siamo a un punto d’arrivo, ma di partenza: è da domani che dobbiamo dimostrare il nostro valore, questo è il tempo della responsabilità, il tempo in cui se si vuole far parte della storia dobbiamo capire la responsabilità che si ha di fronte a decine di milioni di persone perché l’Italia ha scelto noi e non la tradiremo.

Se saremo chiamati a governare questa nazione lo faremo per tutti gli italiani, con l’obiettivo di unire questo popolo, esaltare quello che lo unisce piuttosto che quello che lo divide, perché il grande obiettivo è fare sì che gli italiani possano essere nuovamente orgogliosi di essere italiani, di sventolare la bandiera tricolore, è il compito che onoreremo se saremo chiamati a governare questa nazione.”

Un nostro commento con riferimento agli eletti della Tuscia.

Gli eletti della Tuscia, allo stato Mauro Rotelli, Claudio Durigon, Paolo Trancassini e Francesco Battistoni dovranno avere al centro del loro impegno rappresentativo del territorio le questioni amministrative aperte, con un impegno particolare ad armonizzare

la loro strategia (per alcuni di loro non si esclude un incarico di governo) con i rappresentanti della regione Lazio, attuali ed eletti nelle prossime consultazioni regionali, nonché della provincia di Viterbo, per le rispettive competenze, sui dossier aperti, quali:

ultimazione e sviluppo delle infrastrutture stradali (trasversale Ravenna-Orte-Civitavecchia) e intermodali (Interporto Centro Italia Orte) con aggiornamento delle reti ferroviarie a servizio della regione e della provincia di Viterbo;

attuazione delle opere previste nel Piano di Ripresa e Resilienza PNRR per la Tuscia, in fase di concreta attuazione, nonché i fondi per la riqualificazione delle periferie urbane. Ricordiamo che a questo proposito è stata costituita presso la Provincia di Viterbo una cabina di regia per l’attuazione del Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza, con una struttura di governance strategica e ed una tecnico-operativa;

previsioni di investimenti per la lotta ai cambiamenti climatici, il dissesto idrogeologico e interventi per difesa ambientale del territorio;

consolidamento e sviluppo del distretto della Ceramica di Civita Castellana e delle produzioni tipiche dei Biodistretti della Via Amerina e delle Forre e del lago di Bolsena;

sviluppo del turismo esperienziale nelle varie declinazioni e vocazioni della Tuscia;

creazione di nuove imprese e sviluppo del grande potenziale occupazionale, specie giovanile.

I vincitori di queste elezioni trovano comunque, nonostante le difficoltà, un Paese e delle comunità cittadine sostanzialmente sane, da risvegliare in ambito economico e turistico-culturale, in particolare per ciò che concerne l’occupazione giovanile.

Nonostante l’ulteriore, grave calo dell’affluenza alle urne riscontrato – altro fenomeno a cui la politica dovrà dare risposte nel suo insieme – siamo sicuri che l’Italia costituisca una democrazia matura con salde Istituzioni di garanzia, a cominciare dalla Presidenza della Repubblica retta con saggezza e visione strategica dal presidente Sergio Mattarella.

Buon lavoro agli eletti ed alle forze politiche chiamate ad esercitare il ruolo di opposizione, occorre lavorare tutti, ciascuno nel proprio ambito con senso di responsabilità e di appartenenza alle nostre comunità cittadine, all’Italia e all’Europa, per vincere le sfide del presente ed assicurate il benessere lo sviluppo diffuso di cittadini, famiglie ed imprese, nessuno escluso !