Il Punto di Eccellenza (4° giornata)

NewTuscia – VITERBO – Ok la capolista Centro Sportivo Primavera (10 punti) che sbanca Fiano Romano (4) 1-0, decisivo Calenda. Falasche Lavinio (0) Nettuno (9) termina 2-3, in rete Loria Scardo e Scardola per gli ospiti, per i locali Ranieri e Pirazzi.



L’Aurelia Antico Aurelio (8) travolge 4-1 l’ Academy Ladispoli (4), in rete Racaniello (doppietta), Costantini e Soumah, per gli ospiti Colace. IV Minucipio (4) Vis Sezze (7) 1-1, Fabiani in rete per i padroni di casa Lauri per gli ospiti. Città di Cerveteri (4) Campus Eur (7) termina 0-2, Giusto e Amadio in rete.



Cade in trasferta 2-1 il Civitavecchia (6) ad Anzio (6): al vantaggio neroazzurro firmato Vittorini nel primo tempo fa seguito per i locali il pareggio con Cerroni, poi Giordani ribalta la situazione.



Indomito Pomezia (4) Boreale Don Orione (6) 1-1, in rete Martinelli per i locali, Leonardi sigla il pareggio. W3 Maccarese (4) Unipomezia (6) 2-1, Troccoli porta avanti i tirrenici, pareggio di Lupi, Damiani su rigore decide il match.



Rimanda l’ appuntamento con la vittoria la Polisportiva Faul Cimini (2) che, sul suo terreno, impatta 2-2 contro l’ Astrea (5), doppio vantaggio dei ministeriali con Mancini (doppietta), i locali reagiscono con Giurato e Lavella.